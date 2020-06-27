Хорватский марка мебели Prostoria построила павильон, внешне напоминающий дом, на свежем воздухе. Помещение с "прозрачными стенами" открыли в лесу рядом с фабрикой. Павильон состоит из ряда деревянных "островков", которые обставлены мебелью Prostoria.

Проект реализован с целью устройства выставки мебели, сообщает Dezeen.

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Каждый островок здесь оформлен как гостиная. В результате каждый отдельный островок напоминает отдельное здание.



Платформы соединены между собой / Фото Dezeen

Бренд воспользовался возможностью устроить событие с присутствующими на нем людьми после того, как в Хорватии были ослаблены карантинные мероприятия.



Здесь представили довольно широкий выбор столов и стульев / Фото Dezeen

Такая выставка позволяет посетителям чувствовать комфорт из-за фактического пребывания в лесу,

– рассказал один из основателей компании.



Платформы стоят прямо посреди леса / Фото Dezeen

Самой большой гордостью этой выставки стали диваны различной формы. Также здесь были представлены кресла, стулья и столы.

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Дизайнеры ждали ослабления карантина / Фото Dezeen

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