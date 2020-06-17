Интерьер десятков кусков: фото невероятного гостиничного номера в пещере
В селе Трикала Коринтиас, что лежит на склонах горы Киллини в Греции, дизайнеры создали проект интерьера гостиничного номера в виде пещеры. Люкс расположен в горах на высоте 1100 метров и имеет потрясающий вид на окружающий ландшафт. Особенностью интерьера является его полностью деревянная облицовка.
В целом весь номер разделен на две половины – сзади комната изготовлена полностью из дерева, и имеет мягко изогнутые стены, похожие на пещеру. Передняя часть больше напоминает обычный номер, который обшит черной пепельной плиткой, сообщает Dezeen.
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Особенностью деревянной части интерьера является то, что каждый из 55 кусочков дерева был вырезан вручную местными мастерами.
Вся комната тут обшита хвойным деревом / Фото Dezeen
Кровати и скамьи здесь образованы просто из изгибов стены. Другие элементы в помещении, такие как пол, шкафы, кухонный и обеденный стол, которые тянутся от стены, были изготовлены отдельно из сосны.
Тут есть двуспальная и односпальная кровати / Фото Dezeen
Зато элементы освещения имеют угольно-черный цвет и создают контраст в цветовой палитре интерьера.
Дизайнеры стремились воссоздать атмосферу пещеры / Фото Dezeen
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Ванная комната в номере имеет панорамные окна, которые также выходят на горы.
Ванна расположена далеко от номера / Фото Dezeen