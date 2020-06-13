Интерьер квартиры с деревянными лентами: пример необычного дизайна из Индии – фото
В Индии местный дизайнер создал интерьер с черными стенами, которые украшают деревянные ленты. Самое интересное, что сами ленты были созданы цифровым способом. Дизайнер надеется, что такие элементы в будущем начнут производиться в промышленных масштабах.
Дизайнер называет такой дизайн "пространственной матрицей", состоящей из лент, которые крутятся внутри пространства так, как в его собственной голове идеи, пишет Archdaily.
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С течением времени "диалог" между столяром и его творением погиб. По словам дизайнера, эта инсталляция является лишь побочным эффектом данной проблемы, однако все-таки пробует ее решить.
Ленты помогают визуально "удлинить" пространство / Фото Archdaily
Сам интерьер выполнен в однокомнатной квартире, для того чтобы показать насколько сильно можно расширить пространство с помощью черных стен и деревянных лент.
В некоторых местах лента образует стол / Фото Archdaily
Хотя ленты были изготовлены цифровым способом, столярам пришлось таки приложить руку к ее изготовлению.
Ленты имеют вполне практичное применение / фото Archdaily
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