Что такое хюгге и как применить его в интерьере вашего дома

Все чаще мы слышим слово хюгге, однако не все знают его точное определение и как оно вообще применяется в повседневной жизни. Рассказываем в нашем материале что такое датское счастье, как его почувствовать и применять в интерьере собственного дома.

Хюгге переводится с датского языка как благосостояние или благополучие. Для людей западной культуры собственное благополучие и своей семьи является самым большим счастьем. Однако в чем же настоящий секрет? Почему о хюгге мечтают многие далеко за пределами Дании?

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Из-за популярности датского стиля жизни в Копенгагене появились специальные хюгге-туры по паркам, кафе, где можно почувствовать себя немного счастливее. Во многих странах открывают кафе и магазины в стиле хюгге, а в одном из британских колледжей даже преподают курс датского счастья.

Как почувствовать хюгге



В интерьере хюгге – это всегда большие окна / фото: ddn

Если ваша первая мысль – это срочно бежать в ближайший мебельный магазин и закупать все необходимое – вы автоматически провалили тест.

Хюгге заключается скорее не в вещах, а в атмосфере и ощущениях – запах родного дома, единение с близкими людьми, покой и безмятежность. То есть тогда, когда мы чувствуем себя защищенными и можем расслабиться.



В основном хюгге это когда родные люди рядом / фото: Babyroomblog

Хюгге – это способность ценить жизнь и наслаждаться моментом. При этом ваш бюджет может (и даже должен) быть очень скромным. Все просто: чем больше блеска и роскоши, тем меньше хюгге.

Основные признаки хюгге

Вкус

Знакомый, приятный, успокаивающий. Если вы любитель чая, то добавьте меда или лимона, если печенье, то со сладкой глазурью.

Звук



Окружить себя теплом – главная задача в создании хюгге / фото: Вкурсе

Потрескивание дров в камине, а также "тихий шум": стук капель дождя по подоконнику, гул ветра за окном, шелест деревьев. В основном это звуки природы. Даже грохот грома может добавить комфорта, но если вы находитесь в данный момент дома.

Запах

Тоже должен быть любимым, который мысленно переносит вас в уют. Это может быть аромат сирени, ванильной выпечки, деревянной мебели, новогодней елки или иные запахи.

Прикосновение

Приятные ощущения, которые возникают, когда вы греете руки о горячую керамическую кружку, проводите рукой по поверхности старого деревянного стола.

Как применить хюгге в интерьере дома

Свечи

Радость хюгге – это минимальное количество искусственного света. Установите светильники, которые можно приглушить и расставить по дому много свечей разного размера и запаха.

Особое место



Обычно такое место обустраивают на широком подоконнике / фото: Decodiz

Hyggekrog – уютное место в гостиной или кухне для отдыха. Квартиры с готовым укромным местечком всегда продаются дороже.

Для создания такого места идеально подходит широкий подоконник, куда можно положить много мягких подушек и пледов. Здесь можно пить вкусный чай по вечерам, наблюдать как идет дождь или снег, читать книгу.

Подушки

Еще одной деталью, которая заставит вас почувствовать себя немного счастливее является большое количество подушек. Большинство датчан считает, что именно возможность обложиться подушками в собственной постели приносит счастье.

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Декор



Минимализм – еще одна составляющая хюгге / фото Интерьер

Хотя для хюгге не надо много элементов в интерьере, но наличие камина, деревянной мебели, книг, пледов, керамики и фарфора завершит ваше маленькое датское счастье.

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