Декоративную замену классического камина – электрокамин – разработала ирландская компания Dimplex, которая сегодня является флагманом в инновации и производстве. Патенты на все технологии визуализации пламя также принадлежат ей, поэтому таким модельным рядом 3D и 5D не может похвастаться ни одна другая компания.

Камины компании Dimplex относятся к средней и высокой ценовой категории, но и выход для потребителя, который имеет ограниченный бюджет и огромное желание приобрести электрокамин.

Электрокамины компании Royal Flame по праву считаются лучшими среди бюджетных электрокаминов, стоимость которых стартует от 2 990 грн. Хорошее качество сборки и визуализации пламени по доступной цене сделали бренд Royal Flame популярным среди недорогих каминов. Кроме широкого модельного ряда, представитель Royal Flame предлагает и отличный сервис, ориентированный на потребителя, и гарантию на оборудование до 3 лет.

Основу модельного ряда составляют 2D-камины, где визуализация пламя создается за счет подсветки барабана с насечками, который в свою очередь, создает визуализацию пламени на зеркальную заднюю стенку камина. Модельный ряд 2D-электрокаминов делится на классические встраиваемые, настенные широкие и отдельно стоящие камины.

Из классических напольных 2D-каминов можно выделить серию Goodfire. Особенностью данной серии является удачное сочетание функциональности и доступной цены.

Серия Goodfire

На фото Goodfire 26 LED с голубой подсветкой пламя

Эта модель имеет функцию изменения цвета подсветки пламени – классический красный, голубой и оранжевый цвет. Передняя панель имеет плоскую форму, а боковые стенки декорированы кирпичной кладкой. В камин встроен электрический нагреватель с возможностью изменения мощности нагревателя – 0,7 и 1,4 кВт. Технология визуализации построена на экономных LED-технологиях, поэтому потребление при визуализации минимальное – всего 30 Вт. Кроме этого, камин имеет функции регулировки яркости пламени, таймер на отключение и звуковой эффект горения дров, который, по желанию, можно отключать. Управление камином возможно как с пульта, так и со скрытой панели на корпусе. Размеры данной модели (ШхВхГ) – 702x510x225. Серия Goodfire вскоре будет насчитывать 6 типоразмеров, поскольку планируется расширение и обновление модельного ряда.

Из настенных моделей стоит выделить Vision 60, который идет в двух версиях: с дровами Vision 60 LOG LED и кристаллами Vision 60 LED.

На фото электрокамин Vision 60 LOG LED (ШхВхГ) мм: 1460x425x215

На фото электрокамин Vision 60 LED (ШхВхГ) мм: 1460x425x215​

Камин имеет значительные габариты, экономическую LED-технологию, встроенный обогреватель на 1,5 кВт, регулировку яркости пламени и таймер отключения.

Ну и самая популярная среди настенных каминов – серия Shine!

Электрокамин серии Shine

На фото электрокамин Royal Shine EF 50 (ШхВхГ) мм: 1270x550x140

В связи с большой популярностью этих каминов, производитель Royal Flame планирует обновление и усовершенствование функционала всей серии. Дизайн корпуса и его размеры останутся неизменными. Новые камины будут иметь улучшенный муляж декоративных дров, систему безопасности от перегрева, пять режимов яркости пламени, 3 цвета подсветки пламени, которые отражаются как отдельно, так и комбинированно. В камин будет встроен тепловентилятор с термостатом, что позволяет регулировать температуру в помещении, а также таймер на выключение. Визуализация реализована на базе экономичных LED-технологий (потребление электроэнергии при визуализации около 20 Вт). В серии будут присутствовать 4 типоразмера, от компактной Royal Shine EF 36 (ШхВхГ) мм: 915x550x140 до крупногабаритной модели Royal Shine EF 72 (ШхВхГ) 1830x550x140 мм. На данный момент есть фото и видеообзоры обновленного модельного ряда Shine 2020 года, презентация модели поставщиком планируется в ближайшее время.

Также особого внимания заслуживают бюджетные 3D-электрокамины (паровые камины).

На фото электрокамин Royal 3D Etna VA-2683​

Видеообзор электрокамина Royal 3D Etna VA-2683

На фото электрокамин кассетного типа Royal Inferno

Камины имеют 3D-визуализацию пламени, качественный муляж дров, регулирование интенсивности пламени, звуковой эффект горения дров. У модели Royal 3D Etna VA-2683 есть встроенный регулируемый обогрев. Управление возможно как с пульта, так и с панели на корпусе камина.

Все электрокамины можно встраивать в нишу или портал, в связи с отсутствием реального огня ограничений по материалам ниши нет. Представитель, в свою очередь, предлагает деревянные порталы для отделки камина, которые можно заказать с индивидуальным дизайном или же приобрести серийные варианты, сэкономив при этом до 30% по сравнению с индивидуальными заказами.

Каминокомплекты IdaMebel Blanca LOG

На фото каминокомплекты IdaMebel Blanca + Vision 60 LOG LED

Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Royal Flame (Китай) и Dimplex (Ирландия) можно по адресу г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить профессиональную консультацию по каминам Royal Flame можно на фирменном сайте Royal Flame royal-flame.com.ua или по тел. 050 500 17 37 и 097 500 17 37.