Топ-5 электрокаминов

На украинском рынке представлено около 25 брендов электрических каминов различных форм, размеров и модификаций.

В этой статье мы попытаемся рассказать, как разобраться в огромном выборе. Мы провели анализ, с учетом отзывов и мнений покупателей, а также крупнейших продавцов на рынке.

Сравнение осуществлялось специалистами по основным параметрам:

Реалистичность горения пламени;

Качество сборки и срок службы;

Страна производства и гарантия на оборудование;

Ценовая политика;

Разнообразие модельного ряда и цветовой гаммы;

Комплектация различными функциями;

Уникальные функции.

1. Фирма DIMPLEX

Бессменный лидер не только украинского, но и мирового рынка электрокаминов. Крупнейший мировой производитель и законодатель моды в сфере не только электрокаминов, но и теплового оборудования в целом.

Продукция завода поставляется более 40 лет в 112 стран мира. Главный офис, как и завод находятся в Ирландии. Основными преимуществами компании является разработка уникальных технологий горения, над которыми неустанно работает команда из 60 человек. Изобретение технологии пламя 3D Opti-Myst и 5D Opti-V считается наиболее реалистичным горением, среди всех существующих электрических каминов на сегодняшний день.

Коэффициент брака в процессе эксплуатации каминов достигает рекордных 0,02% по всему проданному товару. Также компания владеет широким модельным рядом, который на данный момент составляет более 200 моделей. Поэтому с такой большой гаммы легко выбрать что-то на свой вкус. Конечно, цена таких каминов немного дороже, чем у их китайских конкурентов. Оценить эффект горения вы сможете на видео.

Главный конкурент компании Dimplex на рынке Украины. Британская компания, с производством в Китае, на сегодняшний день единственная, кроме Dimplex, которая предлагает пламя с эффектом 3Д.

Главными преимуществами являются, конечно, более низкая цена, но при этом лучшая оснащенность функциями на рынке. Это и звук потрескивания дров, и различные режимы интенсивности и яркости горения, и различные цвета имитации пламени, возможность подключения к wi-fi и управление со смартфона, а также наибольший срок гарантии на рынке – 36 месяцев. Видимо, этот производитель, хоть и собирается в Китае, уверен в своем качестве. Сравнить эффект горения, можно на видео.

Еще один популярный бренд на рынке, который уже более 10 лет имеет успешные продажи, не в последнюю очередь благодаря своему качеству, коэффициент брака составляет 0,2%. Большой модельный ряд данного бренда охватывает практически все вариации использования каминов, приставных, настенных и встраиваемых.

Также эти камины являются одними из самых недорогих. Цена на их модели стартует от 3000 грн. Каждая модель из линейки имеет возможность продажи в комплекте с деревянным порталом, который может быть разного размера, внешнего вида и цвета. Это очень удобно для готового решения в квартирах и офисах.

4. Mystflame

Американский бренд электрокаминов, специализирующийся в основном на настенных вариантах исполнения. Данный тип каминов с каждым годом занимает все большую часть продаж, поскольку современные интерьеры отходят от классики и имеют много линейных форм, например, данные модели можно использовать под LCD-телевизором с большой диагональю, или в ванных комнатах для создания романтики и уюта. Бренд Mystflame является одним из самых продаваемых на рынке США, что можно оценить по 5-ти звездочным оценкам продаж на крупнейшей мировой платформе Amazon.com

5. Electrolux

Известный мировой бренд бытовой техники, который также представлен и на рынке электрокаминов. Следуя мировой тенденции, в основном производит настенные очаги. Основным преимуществом является широкая цветовая гамма, например оранжевый или красный цвет. К сожалению, эти ячейки имеют очень ограниченный модельный ряд, достаточно высокую стоимость по сравнению с конкурентами. А также используют старую технологию горения, однако это не останавливает, к примеру, дизайнеров, которые хотят привнести оригинальность красок в свой интерьер.