Электрокамины и их типы: от напольных до настенных

Камины – это не только о зиме и обогреве помещений. Обычно, камины устанавливают именно с целью создания уюта, теплой атмосферы и эстетического удовольствия.

Сегодня, выбирая камин, трудно остановиться на какой-то одной конкретной модели. Ведь выбор делает сложным чрезвычайно широкий ассортимент с различными характеристиками, функциями и типами. Сегодня поговорим именно о типах электрокаминов и как выбрать для себя именно тот.

За выполнением электрокамины можно разделить на напольные, встроенные (кассетный тип) и настенные широкие камины.

Напольные электрокамины

Такие электрокамины больше похожи и имитируют обычные дровяные камины, которые мы еще называем классическими. Между собой они отличаются дизайном муляжа дров или угля, а также имеют различные габариты и функционал. Есть камины, в которых акцент идет именно на муляж или пламя. К таким относятся электрокамины Albany или Revillusion. Однако есть и модели, которые имеют корпус с отделкой, например, серия Denville.

Такие модели больше подходят для квартир или домов с классическим дизайном.

Не стоит забывать, что практически каждый электрический камин требует ниши для встраивания или портала (обрамление). Именно портал и задает всему тон. Благодаря ему можно встроить камин, который будет подходить к любому интерьеру – от хай-тека до барокко. Ведь все зависит от его дизайна и отделки. Например, каминокомплекты Vivaldi или каминокомплекты Dimplex Opti-myst Engine + портал IDaMebel Laura.

Несмотря на то, что топки немного отличаются муляжом дров, они совершенно по разному выглядят именно за счет портала. Если у вас есть желание, то под ваш запрос и требования изготовят любой портал и примут во внимание любые ваши прихоти. Это касается и самого дизайна, и материала, из которого изготавливают порталы.

Встроенные (кассетные) электрокамины

Большой популярностью сейчас пользуется кассетный тип электрокаминов, который встраивается. Такие электрокамины не имеют корпуса. В этом его преимущество, ведь встроить его можно в любую нишу или углубление. Часто такие камины делают открытыми и с обзором в 360 градусов, например – Cassette 600 Этот тип каминов популярен не только в жилых помещениях, но и в ресторанах и гостиницах.

Встроенные камины акцентируют внимание только на визуализацию пламя и нет никаких дополнительных конструкций в виде корпуса. У такого типа есть только один минус – все кассетные модели идут без обогрева и используют только для эстетического наслаждения без дополнительных функций.

Настенные модели электрокаминов

Все большую популярность набирают настенные широкие модели. Данные модели встраивают как ниши в стене или меблировка, а также устанавливают на пол в портале. Такой тип каминов больше подходит для новых направлений дизайна. Выбирая настенные модели важно еще знать, что существуют и такие электрокамины, в которых можно выбрать цвет пламени, делая тем самым саму визуализацию горения футуристической, где пламя будет вроде горения газа, а кристаллы придают еще более удивительного вида таким электрокаминам.

Однако, если все же хочется чего-то более классического, то вместо кристаллов можно выбрать муляж дров. А еще можно докупить отдельно муляжи дров и заменить или дополнить именно наполнение камина. Выбор не только широкий, но и дает возможность самому внести коррективы и получить желаемый вид – от классики до модерна.

Посмотреть и выбрать свой тип электрокамина можно в г. Киев, ул. Обсерваторная 13/15. Телефон: (044) 223 17 37, (050) 500 17 37. Подобрать модель у официальных представителей Dimplex.ua на сайте или странице в instagram.