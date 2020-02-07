Настенные широкие электрокамины: преимущество, отличие и функции

Мода на настенные (линейные) электрокамины в Украине растет с каждым годом.

На Западе такой вид электрических каминов давно уже пользуется широким спросом. Развитие этого тренда не удивительно, поскольку линейные камины имеют ряд преимуществ перед напольными классическими каминами.

Основное преимущество в том, что настенные камины не загромаждают помещение и не требуют места для размещения. Такой тип электрокаминов идеально впишется в интерьер в стиле Hi-Tech или минимализм. Но помимо настенного размещения, широкий электрокамин можно установить в портал и сделать напольным.



Royal Flame Vision 60

Компания Dimplex, которая является флагманом среди производителей электрокаминов, представляет целый ряд настенных электрокаминов, которые отличаются технологией визуализации пламени, дизайном и размерами.

Самая популярная серия среди линейных электрокаминов – серия Ignite.



Dimplex Ignite XLF74

Низкопрофильная конструкция корпуса и стекло в камине Ignite от края до края обеспечивает панорамный вид на пламя под любым углом и идеально подходит для установки в стену или мебель. Возможность выбора цвета подсветки пламени еще больше индивидуализирует дизайн помещения. В камин встроен регулируемый электрический обогреватель и таймер отключения. Серия представлена в трех типоразмерах Ignite XLF50, Ignite XLF74 и Ignite XLF100. Последний размер достигает рекордной ширины 2,5 метра! Наполнение камина – это кристаллы, но по желанию можно укомплектовать его и декоративными дровами.

Не уступает популярности и серия Dimplex Prism.



Dimplex Prism 50

Основное отличие серии Prism от Ignite в наличии рамки обрамления. Если камины Ignite можно установить, практически, наравне ниши, то рамка Prism накладывается сверху. Серия Prism также имеет три типоразмера, которая, в отличие от Ignite, начинается с компактного Prism 34 – 867 мм. По функционалу серии похоже и также наполнение этого электрокамина – кристаллы, которые по желанию можно заменить на декоративные дрова.

Отдельного внимания требует модель Dimplex Vega.



Dimplex Vega LED

Dimplex Vega, на данный момент, является единственной моделью, которая имеет встроенные декоративные дрова. Отличие встроенных декоративных дров от дров, которые можно докупить отдельно, в наличии эффекта тления (вследствие светодиодов внутри поленьев). Кроме этого, Dimplex Vega – единственный среди настенных каминов, который изготавливается в Ирландии.

Поскольку электрокамины Dimplex относятся к премиум-сегменту, цены на них соответствующие. Более бюджетный вариант может предложить компания Royla Flame.



Royal Fire BI 60

Например, модель Royal Fire BI 60 пользуется большим спросом среди желающих приобрести настенный электрокамин. Большой функционал и высокое качество собрания дополняется еще и демократичной ценой.

Подробнее ознакомиться со всеми настенными электрокаминами можно на фирменных сайтах dimplex-kaminy.com.ua и royal-flame.com.ua. Посмотреть и протестировать камины можно, посетив шоурумы по адресу вул. Обсерваторная, 13/15 и вул. Анны Ахматовой, 35. Консультация специалиста по телефону (050) 500 17 37, (097) 500 17 37.