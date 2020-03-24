Как креативно решить проблему маленькой квартиры: пример из Лондона – фото

Дизайнерская студия Intervention Architecture реорганизовала квартиру в Лондоне с помощью многофункциональной мебели, что позволило сделать из квартиры танцевальную студию.

Владелица квартиры занимается балетными танцами, пишет Dezeen.

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Статичной остается только книжная полка / фото: Dezeen

Жилье очень тесное и не позволяет практиковать танцы дома. Домашняя практика стала возможной благодаря многофункциональной мебели, которая трансформируются в зависимости от потребностей владельца.



Так выглядит гостиная / фото: Dezeen

Клиентка – молодая танцовщица, для которой энергия и динамизм были чем-то, что она действительно хотела видеть в эргономике дизайна студии, поэтому мы максимально увеличили компактный макет и воплотили его в жизнь,

– рассказали в дизайнерской студии.



Та же комната в роли столовой / фото: Dezeen

Гостиная имеет две лавки и книжную полку по умолчанию. При необходимости в комнате появляется обеденный стол, а перед сном гостиная превращается в спальню.



При необходимости в комнате появляется кровать / фото: Dezeen

Также квартира с легкостью превращается в танцевальный зал.

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Специфика помещения не позволяла использовать паркет или ламинат в качестве напольного покрытия, однако в компании этот запрет обошли с помощью простого серого ленолиума.



Самостоятельные комнаты в квартире это кухня и ванная / фото: Dezeen

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