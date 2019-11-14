Перепланировка квартиры – варианты и нюансы

Чуть ли не каждый владелец квартиры задумывался над ее перепланировкой. И если ремонт более простой процесс – то к перепланировке квартиры следует подходить ответственно.

Перепланировка обычно стоит дорого и требует решения юридических тонкостей.

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Варианты перепланировки квартиры

Капитальная перепланировка



Квартира может существенно измениться после капитальной перепланировки / фото: Vseznayko

При такой перепланировке владельцы получают квартиру со свободной планировкой. Это дает возможность расставить стены заново. Также можно изменить расположение дверных проемов и окон.

Большим минусом таких капитальных изменений является юридическая волокита. Так, перед началом ремонта вы должны узаконить проект квартиры.

Объединение пространства



Комната становится очень просторной / фото Дом Мечты

Если стена не является опорной, то ее можно снести без согласований с государством. Такой метод хорошо подойдет для тех, кому мало пространства в собственном доме.

В результате сноса нескольких стен, владельцы получают возможность существенно изменить интерьер своего дома.

Разделение жилой площади



Новые стены дадут больше приватности членам семьи / фото: Hjarterum

Такой метод предполагает появление новых стенок или перегородок. Здесь важно не забыть, что полученные зоны не могут быть меньше, чем 10м2. Также следует соблюдать остальные требования (наличие естественного освещения, надлежащая вентиляция и выход из комнаты).

Перепланировка такого типа идеально подойдет для большой семьи. В результате разделения площади каждый получит свой уголок.

Зонирование жилой площади



Только символическое разделение пространства дает ощущение уюта / фото: ЖК "Счастливый"

Способ похож на предыдущий, однако во время зонирования разделение жилой площади происходит не полностью. В качестве стен легко могут использоваться текстильные изделия, корпусная мебель или пластиковые конструкции.

При такой перепланировке, можно разделить одну комнату между двумя малышами или выделить домашний кабинет в спальне.

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Методы можно сочетать и креативить. Например, можно объединить жилую комнату с кухней, ванной или балконом.

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