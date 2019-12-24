Камины в жизни людей: от древних времен до будущего

Издавна огонь играл важную роль в развитии человечества. Прежде всего, он был и является необходимым ресурсом – благодаря огню люди сумели выжить и прогрессировать: готовили еду, согревались, отпугивали животных и тому подобное.

Издавна огонь играл важную роль в развитии человечества. Прежде всего, он был и является необходимым ресурсом – благодаря огню люди сумели выжить и прогрессировать: готовили еду, согревались, отпугивали животных и тому подобное.

Однако натуральный огонь, кроме вышеупомянутого, выполняет еще и эстетическую функцию. В частности, после того, как придумали свечи, люди начали использовать его, чтобы осветить свою квартиру в темное время или создать романтическую атмосферу.

А начали люди делать свою квартиру уютнее с помощью огня еще в первобытные времена – именно тогда появилось понятие камина. Дело в том, что очаги первобытные люди зажигали на открытом пространстве, а в пещерах выделяли специальное место для розжига. Со временем это место превратилось в специальную нишу, которая в итоге и стала камином.

Какова ситуация сегодня

Сегодня обогреть свое жилище можно с помощью множества средств обогрева, также расширилось и многообразие самых каминов.

Разделить современные камины можно на такие модели:

дровяные камины (работают на дровах)

биокамины (работают на биотопливе)

электрокамины (работают на электричестве).

Обратим внимание собственно на последние – электрические камины. Они могут работать как с обогревом, так и без. А большое разнообразие технологий пламя удовлетворит самого изысканного и требовательного потребителя. Кроме того, электрокамины можно встраивать в нишу или в специальный портал, вешать на стену или ставить их без дополнительных обрамлений.

Среди всех электрокаминов выделим:

3Д камины (парогенератор + подсветка),

5Д камины (изрядная реалистичность благодаря LED экрану и зеркальной поверхности),

настенные камины (имеют множество функций, многообразие подсветок и многое другое).

Что же нас ждет в будущем

Все мы понимаем, что в ближайшем будущем ситуация может кардинально измениться. Ведь современный мир требует как новых решений, так и новых технологий. Если немного заглянуть вперед, то на первый план должны выйти голографические камины, которые будут проектировать "огонь". Скорее всего, такие приборы не потребуют для работы дополнительных ресурсов (вода, свет, дрова). В то же время есть вероятность, что работать такие голографические камины будут бесперебойно, а все благодаря солнечным батареям, которые дадут весь необходимый ресурс. Кроме того, пользуясь таким камином каждый сможет удовлетворить свои прихоти в плане эстетики и дизайна.