Колониальный стиль в интерьере: особенности и как правильно его обустроить – фото
Колониальный стиль сочетает экзотичность и изысканность, респектабельность и пространство. Сформирован сразу в нескольких разных странах, сегодня у нас есть возможность выбирать. Какие особенности колониального стиля, на какие типы он делится, и как правильно его обустроить – читайте в нашем материале.
Колониальный стиль дает возможность владельцам квартиры придумать собственные орнаменты и самовыразиться.
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Направления колониального стиля
- Британский (с преобладанием индусской культуры);
- Французский (с африканским влиянием);
- Американский (индейская культура и атмосфера Дикого Запада).
Особенности колониального стиля
Природные материалы
Французский вариант колониального стиля / фото: Prointerior
Дерево, камень, глина, кожа, парусина и разнообразные ткани чаще всего используются в интерьере. На полу чаще всего выкладывают керамику, паркет или камень.
Окна, двери
Так выглядит гостиная в британском стиле / фото: Prointerior
Прорези должны быть как можно большего размера. На окнах ставят ролеты, римские шторы или портьеры из льна или бархата.
Освещение
В французском варианте большие люстры являются обязательными / фото: Homepic
Следует отдать предпочтение торшерам, настольным лампам, фонарикам с перфорацией и кованым люстрам.
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Мебель
Так будет выглядеть кухня в свободном американском стиле / фото: Justwood
Рамок относительно декора в колониальном стиле нет. Однако обязательное использование древесины темного цвета (красного дерева или венге), также возможно использование ротанга или бамбука.
Также часто используется мебель, которая обита кожей.
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