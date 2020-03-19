Колониальный стиль в интерьере: особенности и как правильно его обустроить – фото

Колониальный стиль сочетает экзотичность и изысканность, респектабельность и пространство. Сформирован сразу в нескольких разных странах, сегодня у нас есть возможность выбирать. Какие особенности колониального стиля, на какие типы он делится, и как правильно его обустроить – читайте в нашем материале.

Колониальный стиль дает возможность владельцам квартиры придумать собственные орнаменты и самовыразиться.

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Направления колониального стиля

Британский (с преобладанием индусской культуры);

Французский (с африканским влиянием);

Американский (индейская культура и атмосфера Дикого Запада).

Особенности колониального стиля

Природные материалы



Французский вариант колониального стиля / фото: Prointerior

Дерево, камень, глина, кожа, парусина и разнообразные ткани чаще всего используются в интерьере. На полу чаще всего выкладывают керамику, паркет или камень.

Окна, двери



Так выглядит гостиная в британском стиле / фото: Prointerior

Прорези должны быть как можно большего размера. На окнах ставят ролеты, римские шторы или портьеры из льна или бархата.

Освещение



В французском варианте большие люстры являются обязательными / фото: Homepic

Следует отдать предпочтение торшерам, настольным лампам, фонарикам с перфорацией и кованым люстрам.

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Мебель



Так будет выглядеть кухня в свободном американском стиле / фото: Justwood

Рамок относительно декора в колониальном стиле нет. Однако обязательное использование древесины темного цвета (красного дерева или венге), также возможно использование ротанга или бамбука.

Также часто используется мебель, которая обита кожей.

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