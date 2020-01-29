Дизайн комнаты для отдыха: варианты и особенности оформления

При строительстве собственного дома, часто остаются нежилые большие помещения. Чаще всего необжитыми остаются подвалы или чердаки. Обычно такие помещения служат складом для хлама, или же спальнями для гостей, однако лучшим вариантом будет обустройство комнаты для отдыха. Каковы особенности обустройства комнат отдыха, и какие варианты популярны – читайте в нашем материале.

Комната для отдыха станет для вас местом уединения или посиделок с друзьями.

Читайте также: Дом с цокольным этажом: особенности конструкции, плюсы и минусы такого выбора

Варианты обустройства комнаты для отдыха

Место для хобби



Все необходимое для хобби обычно можно поместить в одной комнате / фото: Pinterest

Любите изготавливать безделушки из дерева? Увлекаетесь макраме или вышивкой? Может, вы книголюб? Не важно, какое именно у вас хобби – лучше всего иметь для любимого занятия отдельную комнату, которая будет иметь все необходимое и, самое главное, будет тихой.

Спортивный зал

Постоянная покупка абонементов в залы вашего города часто заканчивается тем, что тренировки в результате поиходят без вас. Именно поэтому иметь спортзал в своем подвале – хорошая идея. Вы сможете поддерживать себя в форме, когда имеете на это время – 15 минут упражнений утром или полноценная вечерняя тренировка – использовать можно будет каждую свободную минутку.

Настольные игры



Бильярдный стол не обязательно должен стоять в подвале / фото: Decoratorium

Бильярдный стол, настольный футбол, стенды для стрельбы или даже дорожки для боулинга – избавляться от стресса после работы лучше всего именно умственным или активным отдыхом. Такая комната подойдет для всех членов семьи и станет любимым местом в доме для ваших друзей.

Особенности оформления интерьера комнаты отдыха

Минимализм



Минимализм – ключ к комфорту в комнате для отдыха / фото: Дом-мастерская

Не стоит заставлять помещение картинами или элементами интерьера. Комната для отдыха должна оставаться как можно более просторной.

Освещение

Ключом к удобному интерьеру является удачное освещение. Особенно, если в комнате стоит бильярдный, покерный или теннисный стол.

Лучшим вариантом будут современные подвесные светильники, которые дают мягкий свет и охватывают большую площадь.

Вас заинтересует: Дизайн чердака – какие комнаты можно обустроить под крышей

Барная стойка

Если вы часто после работы заходите в ресторан, то обустройство собственной барной стойки будет хорошим вариантом. Просмотр футбольного матча или боксерского поединка с друзьями станет еще интереснее.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке