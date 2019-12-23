Комната с низким потолком – цвета, освещение и полезные советы

Согласно стандартам, оптимальная высота потолка в комнате – 2,4 метра. Однако такие высокие апартаменты для большинства украинцев являются редкостью и приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы хоть визуально расширить комнату. Как это сделать с помощью цвета и освещения – читайте в нашем материале.

Визуально увеличить пространство можно путем обмана зрения. Для этого приема существуют вспомогательные цвета и светодиодные ленты.

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Цвета для расширения комнаты с низким потолком

Классический вариант



Белый потолок – классический вариант для гостиной с низким потолком / фото: Ваш дом. Ровно

Можно окрасить плоскость потолка в белоснежный цвет, а если применить глянцевую краску, то высота комнаты визуально увеличивается вдвое.

Холодные светлые тона

Такие цвета визуально отдаляют верх комнаты, поэтому красить низкие поверхности нужно в белые, светло-серые или жемчужные тона.

Синий и зеленый

Потолки с синим или зеленым цветом могут показаться слишком радикальным решением, но они хорошо подходят для низких комнат. Холодные светло-голубые, серо-голубые, бледно-зеленые оттенки дадут ощущение пребывания в высокой комнате.

Подвесной потолок



Натяжные потолки всегда будут выглядеть привлекательно / фото: Ваш дом. Ровно

Визуально расширить пространство помогут натяжные или подвесные конструкции. Можно отделать потолок зеркальным покрытием, в котором будут отражаться все предметы интерьера и солнечный свет. Благодаря применению таких конструкций можно визуально повысить пространство почти вдвое.

Однообразие

Многие дизайнеры советуют делать дизайн в комнатах с низким потолком в одной цветовой гамме, тогда визуально сотрется граница между потолком и стенами.

Освещение в комнатах с низким потолком

Подсветка

По периметру можно подсветить центральную часть потолка светодиодной лентой. В таком случае визуально центр поверхности серьезно отдалится.

Направление света



Пример освещения потолка для ванной комнаты / фото: Fortuna

Когда будете выбирать светильник или люстру, нужно предусмотреть направление света. Луч должен светить вниз, тогда комната будет казаться плоской. Свет должен направляться вверх.

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Конструкции

Если у вас комната с натяжным потолком, то внутренняя подсветка дает эффект потолка, который завис в воздухе. Можно использовать даже двухуровневую конструкцию, а источники света расположить по периметру комнаты.

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