Интерьер спальни под крышей: плюсы, минусы и варианты оформления

Из-за нетрадиционной формы кровли комнаты под крышей пользуются популярностью. Чаще всего можно встретить мансардные спальни. Какой дизайн выбрать для такой комнаты, какие существуют преимущества и недостатки такого варианта – читайте в нашем материале.

Чтобы иметь удобную и оригинальную обстановку, перед ремонтом нужно детально изучить все особенности мансарды.

Вас заинтересует: Дизайн спальни в стиле Прованс: черты интерьера и какие цвета выбрать

Плюсы и минусы комнаты под крышей

Преимущества



Возможностей в комнате под крышей много / фото: Tehnodinamika

увеличение общего пространства помещения;

большая площадь позволяет легко обустроить ванную комнату, туалет, гардеробную или кабинет в спальне;

можно визуально разделить пространство на зоны с помощью необычной формы крыши;

для обработки подойдут все материалы;

дополнительное освещение из-за наличия мансардных окон.

Недостатки

требует дополнительного утепления крыши, это повлечет за собой дополнительные расходы;

вы должны подстраиваться под форму крыши, а изменить планировку обычно невозможно;

выбор мебели для такой спальни тоже ограничен, часто ее подбирают и расставляют дизайнеры.

Варианты дизайна спальни под крышей

Минимализм

Сдержанный и простой стиль. Используйте как можно меньше декора и следуйте симметрии в линиях. Хорошо подойдут пастельные "приглушенные" цвета.

Скандинавский стиль



Если вы обожаете хюгге, то скандинавский стиль для вас / фото: Pinterest

Скандинавский стиль – популярный сегодня вариант дизайна с большим количеством естественного освещения. Минимальный декор, светлые тона комнаты и большие окна хорошо подойдут для интерьера в скандинавском стиле.

Лофт



Мансарда должна напоминать индустриальную эпоху США / фото: Pinterest

Именно лофт кажется правильным выбором в этом случае, ведь само слово лофт переводится как чердак. Где еще его применять как не на чердаке? Голый кирпич, грубый бетон или "рубленое" дерево – это все в духе стиля. Не стоит маскировать балки, из которых состоит перекрытие, или первичную проводку. Вместо ночного столика можете использовать старый чемодан.

Похоже: Спальня в стиле лофт: что стоит учесть и какую мебель выбрать

Классика

Габаритная мебель, винтажный декор и тяжелые дубовые двери – такая спальня подчеркивает статус ее владельца и никогда не выйдет из моды. Не забывайте, что именно потолок является важнейшим не только в комнатах под крышей, но и в классике. Лепнина и дорогие картины на склонах потолка будут прямым признаком классического стиля.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке