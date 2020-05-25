Красота грубого дерева: как выглядит интерьер отеля для биатлонистов посреди Альп – фото

В итальянском городе Антерсельва, другое название Антхольц, построили гостевой домик для биатлонистов. Из-за расположения города высоко в Альпах, интерьер отеля сочетает стекло и местное необработанное дерево.

В общем построили 10 похожих домиков, но этот будет принимать победителей гонки и является самым дорогим из всех, пишет Archdaily.

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Отель решили построить по случаю 51 годовщины кубка мира по биатлону. По словам дизайнеров, интерьер сделан для того, чтобы гости по-настоящему ощутили атмосферу итальянских Альп.



В Антхольц​е каждый год проходит один из этапов Кубка мира по биатлону / фото: Archdaily

В дизайне дома можно встретить изображения классических карточных мастей. Пики символизируют природный и культурный ландшафт, трефы – образ жизни и качественные продукты, бубны указывают на открытия и новаторство, и, наконец, червы означают расположение, гостеприимство, но также традицию.

Первый этаж оборудован баром, и утонченной шоу-кухней, где готовят блюда для гостей. Стойка здесь частично модульная и предлагает наблюдать за тем, как повар демонстрирует искусство.



На втором этаже весь интерьер выполнен в деревянном стиле / фото: Archdaily

Дизайн первого этажа оформлен редким камнем из Южного Тироля. И разнообразной древесиной, которую используют в регионе. В интерьере присутствуют: яблоня, груша, ель, лиственница, дуб, грецкий орех, кедр и каменная сосна.

Старые люстры своей свежей черной краской дают ощущение уюта в интерьере. Также внутри можно встретить виноградную лозу, веточки сосны и щепки хвойных деревьев.



Большинство стен в доме из стекла / фото: Archdaily

Зона для журналистской работы расположена на верхнем этаже, который огибает галерея.

Все элементы интерьера до последнего аксессуара были изготовлены и собраны в Южном Тироле. Также каждый стул или стол происходит из разных домов и рассказывает свою собственную историю.

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