Красота потертых стен: стильный ремонт дома из XIX века – фото
Испанская архитектурная студия разработала дизайн интерьера для 8-этажного дома, который построили еще в 1872 году. Здесь решили сохранить часть потертых стен и напольную мозаику, а изменения касаются только полностью разрушенных элементов.
Здание расположено в центре Барселоны, сообщает Archdaily.
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Комнатные растения подчеркивают работу дизайнеров в интерьере, которые должны показать "вневременность архитектуры".
Потертости на стенах здесь добавляют шарма / Фото Archdaily
Стены и потолки в этом доме годами были тщательно спрятаны под слоями гипсокартона и только теперь их открыли. Сегодня здесь хорошо видны широкие каменные и кирпичные стены и сводчатые высокие потолки.
Некоторые старые двери также решили отремонтировать / Фото Archdaily
Еще одной задачей было "откопать" напольную мозаику, которой тут более 14 видов. В общем к этому хаосу цветов и материалов дизайнеры добавили только деревянные перегородки там, где это было необходимо.
Больше всего изменения коснулись ванной комнаты в здании / Фото Archdaily
В каких целях будет использоваться здание – пока неизвестно.
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