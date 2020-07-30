Испанская архитектурная студия разработала дизайн интерьера для 8-этажного дома, который построили еще в 1872 году. Здесь решили сохранить часть потертых стен и напольную мозаику, а изменения касаются только полностью разрушенных элементов.

Здание расположено в центре Барселоны, сообщает Archdaily.

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Комнатные растения подчеркивают работу дизайнеров в интерьере, которые должны показать "вневременность архитектуры".



Потертости на стенах здесь добавляют шарма / Фото Archdaily

Стены и потолки в этом доме годами были тщательно спрятаны под слоями гипсокартона и только теперь их открыли. Сегодня здесь хорошо видны широкие каменные и кирпичные стены и сводчатые высокие потолки.



Некоторые старые двери также решили отремонтировать / Фото Archdaily

Еще одной задачей было "откопать" напольную мозаику, которой тут более 14 видов. В общем к этому хаосу цветов и материалов дизайнеры добавили только деревянные перегородки там, где это было необходимо.



Больше всего изменения коснулись ванной комнаты в здании / Фото Archdaily

В каких целях будет использоваться здание – пока неизвестно.

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