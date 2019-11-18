Квартира в стиле лофт: главные особенности этого стиля – фото

Популярность стиля лофт постоянно набирает новые обороты. Лофт – это огромное открытое помещение, которое напоминает чердак дома.

Обычно, комнаты в стиле лофт насчитывают не одну сотню квадратных метров и наполненные естественным солнечным светом, который пробивается сквозь широкие окна. Его главные черты – высокие потолки и отсутствие каких-либо перегородок.

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Главные особенности стиля лофт

Свободная планировка – важнейшая составляющая стиля. Используют минимальное количество стен и перегородок.



Спальни в стиле лофт хорошо подойдут для любителей большого пространства / фото: King Design

Высокие потолки – визитная карточка дизайна. Светлые недосягаемые потолки в тандеме с балками, неприкрытыми вентиляционными конструкциями или коммуникационными трубами будут полностью соответствовать стилю.

Грубые стены. Лофт должен всячески напоминать чердак, поэтому голый кирпич, большое количество бетона или первичная штукатурка подойдет лучше всего.

Отсутствие штор. Хотя стиль и грубый, не стоит закрывать комнаты от света. Лучшим решением будет полное отсутствие штор.



Вариантов оформления квартиры в стиле лофт – множество / фото: Ремонт квартир

Камин и печь – элементы интерьера, которые традиционно согревали американские чердаки. Присутствие хотя бы декоративного камина пойдет только на пользу.

Многофункциональная мебель. Старый сундук вместо стола? Деревянные ящики вместо стульев? Да, именно неочевидные вещи служили мебелью для жителей чердаков. Главное – каждая вещь должна быть универсальной.



Кухни в стиле лофт украшены с использованием дерева / фото: Barlinek

Лестницы. Из-за высоты комнат, у вас есть прекрасная возможность обустраивать полуоткрытые верхние этажи. Добраться до детской комнаты под потолком, или рабочего места в нише над гостиной можно только с помощью лестницы. Конечно ступеньки не станут нарушением дизайна, однако лестница вписываться лучше.

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