Превращение балкона в комнату – как воплотить в реальность и что надо учесть

Владельцы квартир с балконом часто задумываются над его превращением в отдельную комнату. Впрочем, лоджии в многоквартирных домах уже давно не новость. Как переделать балкон в лоджию – читайте в нашем материале.

Если вы уже знаете в каком стиле оформите новую комнату и разработали план, следует помнить об этапах создания лоджии.

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Этапы превращения балкона в комнату

Создание стены



Пример лоджии с кухней / фото: Pinterest

Если у вас открытый балкон, то стоит его застеклить, или возвести полноценную внешнюю стену еще на начальном этапе.

Не забывайте, что лоджия должна давать много света, поэтому стоит выбрать широкие окна.

Утепление

Не забывайте, что конструкция вашего балкона не предусмотрена для создания комнаты. Перед объединением пространства балкона и основной комнаты надо позаботиться о внутреннем и наружном утеплении.

Не забывайте об утеплении пола. О том, какие существуют виды утепления балконов, читайте здесь.

Объединение балкона с комнатой



Стену можно оставить полностью / фото: Askme.zone

После проведения подготовки можно частично или полностью демонтировать стену, которая некогда разделяла балкон с внутренней комнатой.

Существует много вариантов как именно это можно сделать. Можно сделать полное присоединение или лишь частичное.

Советы по дизайну: Дизайн однокомнатной квартиры с лоджией – варианты оформления

Отделка

Когда вы получили единое пространство, можно приступать к отделке лоджии. Помните, что она должна гармонировать с остальной комнатой. Не делайте порогов. Для лоджии хорошо подойдут все известные материалы: обои, плиты, керамическая плитка, просто крашеная поверхность.

Обустройство



Дизайн можно выбрать кардинально другой, если пространство отделено от комнаты / фото: Pinterest

Когда Вы пройдете все этапы ремонта, последнее, что нужно будет сделать – обставить интерьер мебелью. Здесь все зависит от того, для каких целей делалось это расширение.

Если вы стремились обустроить в лоджии кабинет или детское место для учебы – поставьте компьютерный стол. Если просто ради увеличения места – перенесите туда домашние растения и мягкое кресло.

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