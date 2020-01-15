Дизайн маленькой кухни: особенности и варианты планировки помещения – фото

Для того, чтобы выбрать дизайн для кухни, нужно отталкиваться от ее размеров. Сегодня существует множество вариантов и идей, которые помогут превратить даже миниатюрную кухню в удобное помещение для приготовления пищи. Какие особенности маленьких кухонь и какие существуют варианты планировки – в нашем материале.

Чтобы комфортно чувствовать себя на тесной кухне – применяйте нестандартные решения.

Вас заинтересует: Вытяжка для кухни: что следует знать и какие существуют типы

Особенности интерьера кухни

Влажность

Не забывайте, что именно на кухне постоянно повышенная влажность. Именно поэтому материалы, которые будут использоваться для меблировки, должны быть устойчивыми к перепадам влажности воздуха.

Надежность пола

Кухня – это место, где часто на пол летят различные предметы. Иногда кастрюля или сковородка не оставляют следов, однако не стоит испытывать судьбу, и выбрать прочное покрытие для пола.

Мебель

Удобное расположение мебели является залогом комфорта. При покупке мебели нужно учесть размер помещения, например, владельцы маленькой кухни должны пожертвовать обеденным столом.

Особенности планировки маленькой кухни

Угловая планировка



Лучшим стилем для маленькой кухни будет минимализм / фото: Все о ремонте

Такой тип предполагает расположение шкафов буквой Г. В таком случае раковина размещается в углу. С одной стороны располагается плита, а с противоположной рабочая зона.

Это планирование лучше всего использовать для помещений квадратных форм.

Линейное планирование



Длинные кухни часто обустраивают на балконах / фото: Decoratorium

В этом случае шкафы размещаются вдоль стенок. Этот вариант часто используется для вытянутых кухонь. Раковину можно размещать в любом удобном месте, например в местах выведенных коммуникаций.

Смотрите также: Кухонная столешница признана лучшим элементом интерьера – фото

Буква "П"



Газовая плита и духовка часто располагается в конце / Фото: Pinterest

Расположение мебели буквой "П", тоже является одним из самых оптимальных вариантов для тесных кухонь. В этом случае вся мебель расположены у стен, а посередине остается много свободного пространства.

Расположение раковины зависит от места выхода канализационного отвода. Все остальные детали можно делать на свое усмотрение, кроме плиты, ведь она должна быть возле газовых труб.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке