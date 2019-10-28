Что такое мансарда: плюсы, минусы и топ-3 совета по интерьеру с фото

Мансарда – это помещение на последнем верхнем этаже жилых зданий, когда крыша под углом может служить одновременно и потолком, и стеной.

Что значит "мансарда"?

Термин "мансарда" (от фр. mansarde) появился во Франции в XVII веке. Французский архитектор Франсуа Мансар предложил использовать чердачные помещения в качестве жилья и его имя увековечили для названий этих этажей.

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Сегодня мансарды считают незаменимым атрибутом частного дома за городом или дачи. Хотя случается, что квартиры с мансардами застройщики предусматривают и в современных многоэтажках.

Далее в материале, узнайте, что нужно знать о мансардах до того, как обустраивать пространство внутри такого помещения.

Особенности

Обычно мансарда обустроена так, что занимает весь верхний этаж частного жилого дома. Иногда случаются мансарды, которые занимают лишь часть чердачного пространства.

Окна в таких помещениях расположены на потолке, который одновременно является частью крыши. В основном они небольшие по размеру, но благодаря своему расположению под углом пропускают в несколько раз больше света, чем обычные вертикальные окна в комнатах.



Окна в мансардах пропускают больше света, чем обычные / Фото: Pinterest

Как выглядит мансарда внутри?

Преимущества мансардных помещений

Поскольку пространство чердака свободно от лишних архитектурных конструкций, большим преимуществом мансардных помещений является свободная планировка, в некоторых случаях – с колоннами или деревянными балками.

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За счет этого владелец не ограничен геометрическими особенностями помещения и может придать ему любую конфигурацию, спроектировав здесь жилье в зависимости от личных потребностей и выбранного стиля интерьера.

Определенную вариативность дизайна помещений может оказывать угол наклона крыши – насколько он острый или, наоборот, пологий.



Мансарда – это идеальное решение для владельцев частных домов

Это идеальное решение для владельцев частных домов. Если сделать хороший ремонт и не поскупиться на отделку – даже самый ужасный чердак можно превратить в любимую комнату, где будет уютно наблюдать за дождем или звездным небом.

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Проектируя мансарду в частном доме, владелец фактически получает дополнительный этаж, который можно использовать в различных целях.

В многоэтажных домах мансардные помещения в некоторых случаях выступают над другими этажами, а жилье продается многоуровневым. Такие квартиры, обычно, больше по площади, и пользуются большим спросом у потенциальных покупателей.

Как правильно утеплить мансарду?

Энергоэффективность. Наличие мансарды позволит экономить на счетах за тепло благодаря теплоизоляции кровли, которая необходима для комфортного функционирования дома.

Чердачное пространство можно также оборудовать приборами отопления, которые создадут баланс температур в помещении, а большое количество естественного солнечного света обеспечивает освещение и дополнительный обогрев помещения.



Правильное утепление мансарды поможет экономить на счетах за тепло

Недостатки мансард

Мансардные помещения имеют и свои минусы, которые также стоит учитывать. Поскольку их особенностью является потолок под углом, что визуально делает помещение меньше, владельцу придется прибегнуть к определенным уловкам по обустройству интерьера, чтобы его "расширить".

Чердак требует грамотной системы вентиляции воздуха, а для отделочных работ должна быть предусмотрена качественная тепло-, паро- и гидроизоляция, пригодная для кровельных материалов.

Стоит учитывать, что для мансард необходимы специальные окна, которые обычно дороже, чем обычные фасадные. А зимой из-за их наклона может налипать снег, который будет проблемно убрать и из-за чего будет ощущаться нехватка естественного света.



Зимой могут возникать трудности с очисткой мансардных окон

Дизайн мансард

Благодаря своему расположению, конфигурации и наклону потолка в мансарде с легкостью можно разместить комнаты с различными функциями: от спальни, гостиной или детской до кабинета, спортзала или творческой мастерской.

Кроме того, в этом помещении можно применить различные дизайнерские стили, получив уникальный и неповторимый интерьер.

Пример, как обустроить детскую в скандинавском стиле:

Пример, как обустроить на мансарде спальню в стиле лофт:

Пример, как обустроить ванную в мансардном помещении: