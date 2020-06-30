Недавно в Южной Корее представили коллекцию из мебели, которая сделана из алюминиевых труб, которые были согнуты, сложены и просто сваренные в мятых формах. Выделяют стулья также их насыщенные цвета. Интересно, что каждый изгиб делал лично дизайнер.

Йеон Цзиньеон – дизайнер, составил коллекцию мебели, пишет Dezeen.

Интересно: В виде воздушных шариков: в Швеции изготавливают необычную облицовку для стен

Стулья изготовлены из анодированного алюминия. "Анодное" покрытие удается получить в результате электрохимического процесса, который придает их поверхностям глянцевый вид.



Внешне стулья больше напоминают игрушки / Фото Dezeen

Дизайнер использовал стулья чтобы показать, как предметы могут служить в соответствии со своим назначением, даже если они в плохом состоянии.



Эти стулья не будут выходить в массовое производство / Фото Dezeen

В своей мастерской в Сеуле Йеон сам сжимал, складывал, бил и варил алюминиевые трубы перед шлифовкой и анодированием, чтобы предоставить каждому кусочку яркую отделку.



Дизайнер вкладывал в свою коллекцию смысл / Фото Dezeen

То, что было отвергнуто и потрачено, может стать хорошим материалом,

– объяснил свою позицию дизайнер.

Читайте также: Дизайнерская Африка: 5 лучших элементов дизайна от африканских создателей – фото

Несмотря на то, что стулья кажутся поломанными, их до сих пор можно использовать как обычные. Однако сидеть на них все же неудобно.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке