Дизайнерская студия Arhitektura d.o.o разработала дизайн для апартаментов в Любляне. Владельцы – молодая семейная пара, которая имеет собаку и живет активной социальной жизнью. У двухкомнатной квартиры минималистичный дизайн с "металлическими" вкраплениями.

Квартира содержит подвижную мебель, чтобы ее владельцы могли адаптировать макет согласно своей занятой социальной жизни, сообщает Dezeen.

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Ранее пара с собакой жила в пригороде Любляны, но позже решила переехать ближе к центру. Апартаменты имеют площадь 60 квадратных метров и две комнаты.



В одной комнате расположилась гостиная, а в другой спальня / Фото Dezeen

Внутри использовали подвижную мебель, чтобы владельцы могли ее передвигать при необходимости.



Диван здесь многофункциональная единица / Фото Dezeen

Клиенты в основном работают из дома, а также живут социальной жизнью, организовывая обеденные встречи, киноночи с друзьями. Они занимаются йогой и тренируют свою собаку,

– объяснили дизайнеры.



В квартире также большие панорамные окна / Фото Dezeen

Стильный диван металлического цвета легко превращается в стол, а широкие окна обрамлены длинными "металлическими" шторами.



Кухня здесь состоит из одного "шкафа" / Фото Dezeen

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Небольшая квартира также имеет миниатюрную кухню, которая спрятана за зеленой дверцей, и небольшую ванную комнату.

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