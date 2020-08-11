Многофункциональнуая мебель: в США создали диван, который превращается в татами – фото
Калифорнийская дизайнерская студия Umé Studio создала многофункциональный модульный диван с подкладками и традиционными японскими подушками, которые часто используются для татами. Больше о диване и его назначении – читайте в материале.
Татами укоренилось в быт японцев еще в 17 веке, сообщает Dezeen.
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Наша разработка – это попытка интегрировать традиционный японский быт в современные интерьеры,
– рассказали в студии.
Такая мебель пригодиться не только японцам / Фото Dezeen
Когда-то татами использовалось для облегчения отдыха японского дворянства, ведь пол считалась слишком жестким.
В стартовом виде диван похож на обычную деревянную плиту из кленового дерева. Однако конструкция имеет раскладные спинки и подлокотники, которые можно разместить в различных конфигурациях. Например, платформу, которая похожа на кровать, или диван с двумя сиденьями.
Вариантов использования много / Фото Dezeen
В центре конструкции можно использовать перегородку, которая формирует небольшой столик.
"Подушки" здесь выполняют роль кариматов / Фото Dezeen
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Размер дивана составляет 2 метра 75 сантиметров в длину, 109 см в ширину и 84 сантиметров в высоту.