Монолитное строительство: плюсы и минусы таких домов

Технология монолитного строительства позволяет не только строить многоэтажные сооружения, но и открывает дверь непривычным архитектурным решениям. Что такое монолитное строительство, каковы его преимущества и недостатки – читайте в нашем материале.

Монолитное строительство – это сплошная железобетонная постройка, которая отливается этаж за этажом.

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Плюсы монолитного дома

Уникальная архитектура монолитных квартир



Такие дома очень быстро строятся / фото: Ebi Plus

Монолитный дом позволяет реализовать нестандартные формы, поэтому у вас есть возможность приобрести квартиру с уникальной архитектурой. Высота потолков здесь в основном превышает 3 метра. В такой квартире планировать жилое пространство гораздо проще, чем в классических кирпичных.

Высокие этажи

Квартира или пентхаус на 20-30 этаже с хорошим видом на город? Это возможно только в доме с монолитным типом строительства.

Теплоизоляция

Железобетон требует утепления, но благодаря монолитной конструкции, где нет ни швов, ни трещин или стыков, пропускающих сквозняк, квартира будет теплой.

Бетон также зарекомендовал себя как материал с высокой теплоемкостью, поэтому прогретые монолитные стены и пол будут оставаться теплыми долгое время.

Скорость строительства

Монолитная технология позволяет строить дома быстрее, чем из кирпича. Поэтому вкладывать деньги в такой объект будет не так рискованно. Быстрее чем монолитный дом строят только панельное жилье.

Минусы монолитного дома

Цена



Для архитекторов теперь больше возможностей для фантазии / фото: РеспектСтройИнвест

Стоимость монолитного дома высока из-за сложной технологии строительства, поэтому монолитные стены и перекрытия обходятся дорого. Также услуги мастеров обходятся недешево.

Высокая звукопроводность

Бетон очень хорошо проводит звук, а через монолитную конструкцию звук от перфоратора будет распространятся на несколько этажей.

Именно поэтому в квартире необходимо сделать звукоизоляцию как стен, так и пола.

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Вероятность некачественной работы

Такой риск существует во всех домах с разным типом строительства. Однако, если вы вложили большие деньги в дом, получить квартиру с некачественным перекрытием и стенами дважды неприятнее.

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