Монолитное строительство: плюсы и минусы таких домов
Технология монолитного строительства позволяет не только строить многоэтажные сооружения, но и открывает дверь непривычным архитектурным решениям. Что такое монолитное строительство, каковы его преимущества и недостатки – читайте в нашем материале.
Монолитное строительство – это сплошная железобетонная постройка, которая отливается этаж за этажом.
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Плюсы монолитного дома
Уникальная архитектура монолитных квартир
Такие дома очень быстро строятся / фото: Ebi Plus
Монолитный дом позволяет реализовать нестандартные формы, поэтому у вас есть возможность приобрести квартиру с уникальной архитектурой. Высота потолков здесь в основном превышает 3 метра. В такой квартире планировать жилое пространство гораздо проще, чем в классических кирпичных.
Высокие этажи
Квартира или пентхаус на 20-30 этаже с хорошим видом на город? Это возможно только в доме с монолитным типом строительства.
Теплоизоляция
Железобетон требует утепления, но благодаря монолитной конструкции, где нет ни швов, ни трещин или стыков, пропускающих сквозняк, квартира будет теплой.
Бетон также зарекомендовал себя как материал с высокой теплоемкостью, поэтому прогретые монолитные стены и пол будут оставаться теплыми долгое время.
Скорость строительства
Монолитная технология позволяет строить дома быстрее, чем из кирпича. Поэтому вкладывать деньги в такой объект будет не так рискованно. Быстрее чем монолитный дом строят только панельное жилье.
Минусы монолитного дома
Цена
Для архитекторов теперь больше возможностей для фантазии / фото: РеспектСтройИнвест
Стоимость монолитного дома высока из-за сложной технологии строительства, поэтому монолитные стены и перекрытия обходятся дорого. Также услуги мастеров обходятся недешево.
Высокая звукопроводность
Бетон очень хорошо проводит звук, а через монолитную конструкцию звук от перфоратора будет распространятся на несколько этажей.
Именно поэтому в квартире необходимо сделать звукоизоляцию как стен, так и пола.
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Вероятность некачественной работы
Такой риск существует во всех домах с разным типом строительства. Однако, если вы вложили большие деньги в дом, получить квартиру с некачественным перекрытием и стенами дважды неприятнее.
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