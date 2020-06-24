В маленьком трехэтажном домике, где живет семья с тремя детьми, владелец решил сделать ремонт. Кроме удивительного внешнего вида здания, интерьер отличается наличием стержневого цвета, который после реновации стал морковным.

Вход в здание расположен на заднем дворе, поскольку спереди у владельца находится небольшой магазин, сообщает Archdaily.

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В центре всего здания находится атриум, который состоит из лестницы, проходящих вокруг эвкалипта под полупрозрачным крышей. Дерево является стержнем всего пространства.



Вход сделан почти на всю ширину задней стены / Фото Archdaily

В спальне на первом этаже есть большой уголок для чтения. Чтобы максимально увеличить жилое пространство и дать маленькому сыну доступ к развлечениям, спальня, кабинет и гостиная оборудованы на разных уровнях.

Перед домом дизайнеры создали два неравных балкона. Дизайн которых хоть и простой, однако серьезно улучшил микроклимат двора.



Дополнительная крыша здесь служит навесом для балконов/ Фото Archdaily

Внутри интерьер отличается белыми стенами, с которыми удачно гармонирует морковный цвет и серый бетонный потолок.

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