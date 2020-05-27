С мыслью об экологии: 6 строительных материалов, которые легче всего поддаются переработке

Сегодня строительная отрасль отвечает за 75% потребления природных ресурсов планеты. Камень, песок, железо и много других полезных ископаемых или готовых материалов используются в огромных количествах для поставки на рынки. Большее количество из них после завершения строительства или ремонта оказывается на свалках. Какие строительные материалы легче всего перерабатываются – читайте в материале.

На самом деле большинство строительных материалов подвергаются повторной переработке, пишет Archdaily.

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Наибольшие проблемы с утилизацией строительного мусора в Бразилии. Здесь строительные отходы часто составляют от 50% до 70% от общей массы твердых бытовых отходов.

6 строительных материалов, которые легче всего переработать

Сталь



Переработка металла – обычное дело для большинства стран мира / Фото Archdaily

Сталь чаще всего изготавливают из комбинации железной руды и угля, что нагревается в доменной печи. Сталь можно бесконечно превращать в новые объекты без потери качества. При переработке металлолома потребление электроэнергии снижается на 80%, что приводит к меньшему влиянию на окружающую среду. К тому же в таком случае останавливается добыча угля.

Бетон



Бетон тоже является одним из материалов, которые поддаются переработке / Фото Unsplash

Так, при переработке бетона используют специальную дробилку, которая измельчает материал. Переработанный продукт часто используют для строительства напольных стяжек, однако тесты показывают, что такой материал можно использовать в строительстве железобетонных конструкций.

Древесина



Такие плиты широко используются в строительной сфере / Фото Archdaily

Ни для кого не секрет, что древесину можно использовать повторно много раз. Сегодня из использованного дерева чаще всего изготавливают плиты различных типов. Их используют для изготовления мебели и в роли напольного покрытия.

Штукатурка



Штукатурка может серьезно навредить окружающей среде / фото Unsplash

Утилизация штукатурки возможна, но непопулярна. Однако неправильная утилизация этого материала может привести к выделению легковоспламеняющегося и высокотоксичного сероводорода, загрязняя почву и грунтовые воды. Однако после переработки штукатурка сохраняет те же физико-механические характеристики, что и обычная штукатурка, а стоит даже дешевле.

Пенопласт



Из пенопласта изготавливают много других материалов / Фото Archdaily

Пенопласт тоже подвергается переработке. Переработанный продукт становится сырьем для изготовления новых пластиковых изделий. Его даже повторно используют для отделки или даже при производстве красок.

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Стекло



Закаленное стекло труднее поддается переработке / Фото Unsplash

В строительной сфере обычно используют закаленное стекло, которое гораздо труднее поддается переработке, чем обычное. Однако даже оконное стекло таки можно переработать и использовать в других сферах.

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