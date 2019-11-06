Облицовка плиткой стен из гипсокартона в ванной: какой материал использовать

Во время ремонта гипсокартон может быть хорошим вариантом для отделки стен. Однако в ванной комнате только конструкции из гипсокартонных плит недостаточно, необходимо позаботиться также об облицовочной плитке.

Как и каждая технология ремонта, вариант с использованием гипсокартона под облицовочную плитку имеет свои преимущества и недостатки.

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Плюсы использования гипсокартона в ванной:

конструкции из гипсокартона легко и быстро монтируются;

можно сделать дополнительную теплоизоляцию помещения минеральной ватой между стойками каркаса;

минимум пыли и строительного мусора во время проведения работ.

Минусы гипсокартона:

единственной проблемой является то, что конструкция забирает пространство в ванной, которое и без того ограничено.

После установки конструкции из гипсокартона, стоит подумать какой материал использовать для приклеивания облицовочной плитки к стене.

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Что выбрать?

Клей



Самый простой и дешевый способ / фото: You Tube

Технология на основе строительного клея самая дешевая, поэтому и пользуется популярностью. Минусом такого метода является вероятность отслоения плитки или ее проседание.

Жидкие гвозди



Если дома отпала одна плитка, то хорошим вариантом будут именно жидкие гвозди / фото: Toolboxprodhouse

Хорошо подойдет для прикрепления одной-двух плиток, однако не всей ванной. Жидкие гвозди очень хорошо держат плитку, однако себестоимость такого метода не оправдана.

Клеевые смеси



Смеси всегда немного дороже, чем обычный клей / фото: Toolboxprodhouse

Такой материал считается самым оптимальным. В смесь входит обычный строительный клей со специальными эластичными добавками. Такие смеси надежно будут держать плитку на стенах или полу.

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