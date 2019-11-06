Облицовка плиткой стен из гипсокартона в ванной: какой материал использовать
Во время ремонта гипсокартон может быть хорошим вариантом для отделки стен. Однако в ванной комнате только конструкции из гипсокартонных плит недостаточно, необходимо позаботиться также об облицовочной плитке.
Как и каждая технология ремонта, вариант с использованием гипсокартона под облицовочную плитку имеет свои преимущества и недостатки.
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Плюсы использования гипсокартона в ванной:
- конструкции из гипсокартона легко и быстро монтируются;
- можно сделать дополнительную теплоизоляцию помещения минеральной ватой между стойками каркаса;
- минимум пыли и строительного мусора во время проведения работ.
Минусы гипсокартона:
- единственной проблемой является то, что конструкция забирает пространство в ванной, которое и без того ограничено.
После установки конструкции из гипсокартона, стоит подумать какой материал использовать для приклеивания облицовочной плитки к стене.
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Что выбрать?
Клей
Самый простой и дешевый способ / фото: You Tube
Технология на основе строительного клея самая дешевая, поэтому и пользуется популярностью. Минусом такого метода является вероятность отслоения плитки или ее проседание.
Жидкие гвозди
Если дома отпала одна плитка, то хорошим вариантом будут именно жидкие гвозди / фото: Toolboxprodhouse
Хорошо подойдет для прикрепления одной-двух плиток, однако не всей ванной. Жидкие гвозди очень хорошо держат плитку, однако себестоимость такого метода не оправдана.
Клеевые смеси
Смеси всегда немного дороже, чем обычный клей / фото: Toolboxprodhouse
Такой материал считается самым оптимальным. В смесь входит обычный строительный клей со специальными эластичными добавками. Такие смеси надежно будут держать плитку на стенах или полу.
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