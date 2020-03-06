Облицовка стен по-азиатски: советы из Поднебесной – фото
С присущим спокойствием и единением с природой, азиаты подходят к вопросу облицовки стен в своих квартирах. Обожаемые украинцами обои являются настоящей редкостью для азиатских народов. Что вместо этого азиаты используют при облицовке стен дома, и какие советы они могут дать – читайте в нашем материале.
Мы собрали для вас несколько самых популярных способов облицовки стен в азиатских странах, и почему они не рекомендуют клеить обои.
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Советы по облицовке стен с азиатским подходом
Обои
Из-за сомнительных цветовых гамм и видимости швов на стыках, азиаты не используют обои дома. Даже существует шутка, что в комнате с обоями невозможно достичь дзена. Все из-за перфекционизма азиатских народов.
Камень
В азиатских домах часто используется камень для облицовки стен / фото: Mukachevo
Особо распространен способ облицовки стен камнями в Китае. Популярны все виды: мрамор, декоративный кирпич, обычный камень и прочее. Камень позволяет сохранить прохладу в доме, обладает хорошей звукоизоляцией и не боится влаги.
Дерево
Идеально ровная поверхность стены – вот, что на самом деле ценят азиаты / фото: Oremonte
Нет, не классическое дерево, а жидкое. Это специальный вид краски, который смешивают с почвенной смесью. По своей структуре краска является очень тягучей, а после высыхания образует тонкий слой, который похож на те же обои, но не имеет стыков. Также его спокойно можно смешивать с разными цветами и получить идеальный оттенок. Такой вариант вполне подходит для перфекционистов.
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Солома
Такой вариант является довольно бюджетным / фото: Depositphotos
Такой материал украинцам тоже известен, и на самом деле состоит не из соломы, а из дерева. Из похожего материала когда-то строились дома. Сегодня плитами из прессованного дерева отделываются стены в интерьере жилых домов. После завершения монтажа вы сможете выбрать любой цвет и просто покрасить готовую стену.
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