Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух

Систему отопления можно разделить на основную и дополнительную. Задача основной системы – обеспечить теплом помещение в независимости от температуры на улице, а дополнительный обогрев предназначен заменить основной в межсезонье или дополнить, когда не хватает основного.

Котлы

Самое распространенное основное отопление – котел. В зависимости от источника отопления котлы делятся на электрические, твердотопливные, газовые те другие. Всех их объединяет рабочая схема – котел греет воду, а вода, в свою очередь, с помощью проводника (батарея, радиатор, фанкойл), передает тепло воздуху. Эта система отопления распространена в наших широтах по известным причинам – самый доступный вариант, относительно других систем, и надежный.

Недостатки котлов – большие затраты на энергоресурсы, возможный дым, сухость воздуха.

Тепловой насос для обогрева помещения

Но вместе с увеличением стоимости на энергоресурсы все больше возрастает интерес к более сложным и экономичным системам. Это тепловые насосы. Работа теплового насоса заключается в переносе тепла из одной зоны в другую. В случае отопления помещения – берет тепло с улицы и переносит в помещение. Это действие происходит благодаря переходу теплоносителя из одного состояния в другое, из жидкости в газ и наоборот. При переходе происходит кипение. Именно при кипении теплоносителя и поглощает тепло, которое в дальнейшем переносит в отапливаемое помещение.

Передача тепла воздуху происходит посредством конденсации теплоносителя (перехода из газообразного в жидкое состояние). Тепловой насос может отобрать тепло из воздуха даже при минусовой температуре, но чем ниже температура, тем сложнее и энергетически затратней будет работа. Эту проблему решает тепловой насос, когда оборудование отбирает тепло не из воздуха, а из земли или воды. По сравнению с котлом, тепловой насос экономичнее в 2-3 раза, но и стоимость такого оборудования выше.

Конвекторы и кондиционеры

В качестве дополнительного отопления у нас чаще всего используют конвекторные и масляные обогреватели. Мобильность, простота использования и доступность сделали это оборудование популярным. Особенностью конвекторного обогрева является таймер, который позволяет обогревать только в нужное время.

Как более экономный, дополнительный обогрев, можно использовать кондиционер. По сути, кондиционер – это и есть тепловой насос. Просто при работе на охлаждение тепло переносится на улицу, а при работе на обогрев – переноситься в помещение. Пользоваться кондиционером как обогревателем лучше в межсезонье, когда на улице еще плюсовая температура.

В таком случае потребляет он намного меньше энергии: по сравнению с обычным обогревателем – в 3-5 раз. При минусовой температуре производительность кондиционера падает, поэтому целесообразно использовать этот тип отопления в межсезонье или при небольшом минусе в воздухе. Но существуют инверторные кондиционеры, которые адаптированы под работу с низкими температурами на тепло. Их можно использовать как основной источник тепла. Стоимость таких кондиционеров значительно выше обычных моделей.

Камин – стиль и тепло одновременно

Пользователи классических дровяных каминов безусловно ценят их не столько за тепло, а сколько за атмосферу уюта. Однако у обычных каминов есть ряд опасных нюансов.

Один из серьезных недостатков обычных дровяных каминов в том, что их нужно регулярно чистить от сажи, сохранять противопожарную безопасность, владеть отдельной ячейкой для дров.

Интересный вариант дополнительного источника тепла предлагает компания Dimplex. Эта компания производит электрокамины, которые используются в качестве декора, но кроме эстетической функции, некоторые модели имеют встроенный электрический нагреватель и способны обогреть помещение до 25 кв.м. Кроме нагревателя, модели серии Opti-Myst имеют 3D имитацию пламени и дыма. Она создается за счет работы парогенератора и специальной подсветки, увлажняет воздух, что является полезным дополнением для микроклимата. Набирают популярность настенные типы электрокаминов, которые можно разместить в любой интерьер от классики до хай-тека. Часто такие камины покупают в детскую комнату или спальню, и используют вместо ночничка, такие модели также имеют функцию обогрева.

Посмотреть и выбрать свой тип обогрева можно в г. Киев, ул. Обсерваторная 13/15. Телефон: (044) -592-90-50. Подобрать модель у официальных представителей Dimplex.ua https://dimplex-kaminy.com.ua

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