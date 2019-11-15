Дизайн однокомнатной квартиры: выбираем стиль помещения

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Однокомнатная квартира имеет ограниченное пространство, однако неограниченный перечень вариантов дизайна / Горбань

Однокомнатная квартира – не повод забыть о смелых вариантах интерьера. Даже малейшее пространство можно превратить в уютный дом. Варианты дизайна квартиры зависят лишь от вашей фантазии.

Стилей оформления комнат в наше время существует множество. Чтобы придать интерьеру гармоничный внешний вид, рассмотрим самые популярные из стилей.

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Варианты оформления однокомнатной квартиры

Классический стиль

Всегда модный стиль – классический / фото: Приват дизайн

Классический стиль оформления интерьеров узнать можно по роскоши в отделке поверхностей и элементах декора. Не обязательно использовать лепнину или тяжелые массивные шторы.

Для оформления помещения в классическом стиле стоит использовать теплые оттенки и натуральные материалы в отделке комнат. Если комната высокая – добавьте в интерьер большую люстру.

Модерн


Популярное решение для интерьера / фото: Area3D

Современный стиль оформления квартиры характеризуется простотой и лаконичностью. Откровенно говоря, модерн – это сочетание минимализма и классики, которые являются самыми популярными направлениями во внутреннем дизайне.

О каких элементах надо не забыть? Натуральные материалы, мягкие плавные линии, теплые тона, оригинальнае, но функциональная мебель – все, что нужно использовать в своей квартире в модерном дизайне.

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Скандинавський стиль

Скандинавский стиль пришел к нам из Норвегии / фото: Toolboxprodhouse

Самый оптимальный вариант для вашей однокомнатной квартиры. В основе скандинавского стиля лежит рациональное использование всех предметов мебели и элементов декора. Все что у вас стоит "для красоты" стоит выбросить.

На что обратить внимание при оформлении самого популярного в этом году стиля?

  • преимущество белых и серых тонов;
  • натуральные материалы (древесина, камень, из текстиля – лен);
  • отсутствие штор. Окна должны наполнять комнату светом;
  • мебель занимают не более половины площади комнаты.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Ремонт Идеи для дома Дизайн Идеи для интерьера
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13 ноября
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