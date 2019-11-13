OFFICE BOX: готовы переговорные комнаты для вашего офиса
В последнее время в Украине настоящий бум коворкингов. Ежегодно открывается все больше офисов для работников умственного труда. Однако качественной работа может быть только тогда, когда работники смогут проводить переговоры в акустических комнатах.
IT-компании, колл-центры, туроператоры, рекрутинговые компании, дизайнерские, медийные компании – всем им нужны в своих помещениях готовые переговорные комнаты различных типов с повышенным акустическим комфортом.
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Не нужно тратить время и деньги на капитальный ремонт, закупать дорогие материалы. Гораздо проще воспользоваться услугами O.BOX.
Что такое O.BOX?
Комнаты позволят вам провести переговоры в абсолютной тишине / фото: O.Box
- это готовые переговорные комнаты различных типов с повышенным акустическим комфортом, которые качественно упорядочивают и дополняют офисное пространство.
Каковы преимущества у O.BOX?
- разработка и реализация уникального O.BOX под ваши нужды;
- конфигурирование и подбор материалов;
- изготовление и установка O.BOX;
- разработка архитектурно-дизайнерской концепции вашего офиса;
- разработка функционального зонирования и распределения пространств с помощью O.BOX.
Какие материалы используют в O.BOX?
Телефонный звонок без постороннего шума можно сделать в переговорной / фото: O.Box
- основой является деревянный каркас, стеновые панели заполнены специальными материалами, которые поглощают звук;
- внутри используются качественные ковровое покрытие, искусственная трава и акустические панели;
- в переговорных работает автоматизированная система вентиляции.
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Сколько времени занимает монтаж комнат?
Монтаж конструкционных элементов O.BOX занимает минимальное количество времени: от часа – до двух.
Заказать переговорную комнату для офиса можно на сайте компании
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