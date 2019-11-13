OFFICE BOX: готовы переговорные комнаты для вашего офиса

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Переговорные комнаты OBOX, Киев – аренда и установка
Коворкинги нуждаются в качественных переговорных комнатах / Proskurovskiy Volodymyr

В последнее время в Украине настоящий бум коворкингов. Ежегодно открывается все больше офисов для работников умственного труда. Однако качественной работа может быть только тогда, когда работники смогут проводить переговоры в акустических комнатах.

IT-компании, колл-центры, туроператоры, рекрутинговые компании, дизайнерские, медийные компании – всем им нужны в своих помещениях готовые переговорные комнаты различных типов с повышенным акустическим комфортом.

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Не нужно тратить время и деньги на капитальный ремонт, закупать дорогие материалы. Гораздо проще воспользоваться услугами O.BOX.

Что такое O.BOX?


Комнаты позволят вам провести переговоры в абсолютной тишине / фото: O.Box

  • это готовые переговорные комнаты различных типов с повышенным акустическим комфортом, которые качественно упорядочивают и дополняют офисное пространство.

Каковы преимущества у O.BOX?

  • разработка и реализация уникального O.BOX под ваши нужды;
  • конфигурирование и подбор материалов;
  • изготовление и установка O.BOX;
  • разработка архитектурно-дизайнерской концепции вашего офиса;
  • разработка функционального зонирования и распределения пространств с помощью O.BOX.

Какие материалы используют в O.BOX?

Телефонный звонок без постороннего шума можно сделать в переговорной / фото: O.Box

  • основой является деревянный каркас, стеновые панели заполнены специальными материалами, которые поглощают звук;
  • внутри используются качественные ковровое покрытие, искусственная трава и акустические панели;
  • в переговорных работает автоматизированная система вентиляции.

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Сколько времени занимает монтаж комнат?

Монтаж конструкционных элементов O.BOX занимает минимальное количество времени: от часа – до двух.

Заказать переговорную комнату для офиса можно на сайте компании

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для интерьера Ремонт Дизайн Декор и дом
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