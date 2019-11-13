OFFICE BOX: готовы переговорные комнаты для вашего офиса

В последнее время в Украине настоящий бум коворкингов. Ежегодно открывается все больше офисов для работников умственного труда. Однако качественной работа может быть только тогда, когда работники смогут проводить переговоры в акустических комнатах.

IT-компании, колл-центры, туроператоры, рекрутинговые компании, дизайнерские, медийные компании – всем им нужны в своих помещениях готовые переговорные комнаты различных типов с повышенным акустическим комфортом. Читайте также: Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость в их обслуживании Не нужно тратить время и деньги на капитальный ремонт, закупать дорогие материалы. Гораздо проще воспользоваться услугами O.BOX. Что такое O.BOX?

Комнаты позволят вам провести переговоры в абсолютной тишине / фото: O.Box это готовые переговорные комнаты различных типов с повышенным акустическим комфортом, которые качественно упорядочивают и дополняют офисное пространство. Каковы преимущества у O.BOX? разработка и реализация уникального O.BOX под ваши нужды;

конфигурирование и подбор материалов;

изготовление и установка O.BOX;

разработка архитектурно-дизайнерской концепции вашего офиса;

разработка функционального зонирования и распределения пространств с помощью O.BOX. Какие материалы используют в O.BOX? Телефонный звонок без постороннего шума можно сделать в переговорной / фото: O.Box основой является деревянный каркас, стеновые панели заполнены специальными материалами, которые поглощают звук;

внутри используются качественные ковровое покрытие, искусственная трава и акустические панели;

в переговорных работает автоматизированная система вентиляции. Читайте также: Телевизионные зоны в доме: где и как правильно обустроить Сколько времени занимает монтаж комнат? Монтаж конструкционных элементов O.BOX занимает минимальное количество времени: от часа – до двух. Заказать переговорную комнату для офиса можно на сайте компании А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке