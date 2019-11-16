Оформление фасада загородного дома – популярные стили: фото
Если воздействовать на фасад многоквартирных домов владельцы квартир не могут, то выбирать стиль фасада своего загородного дома – прерогатива хозяина. Какие существуют варианты, и каких правил нужно придерживаться?
Фасад можно оформлять как строго в выбранном стиле, так и комбинировать различные направления.
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Стили фасада загородного дома
Минимализм
Ничего лишнего и прямые углы – это о минимализме / фото: Allua
Самое распространенное направление сегодня – минимализм. Сторонники минимализма при строительстве собственного дома придерживаться строгих линий, без лишних элементов декора. Отсутствие скульптур, лепнины и элементов "для красоты" хорошо характеризует этот стиль.
Основные черты минимализма в фасаде:
- присутствие большого открытого пространства;
- монохромность и применение преимущественно светлых оттенков;
- установка скрытой подсветки, которая выполняет исключительно практическую функцию;
- большие, часто панорамные окна.
Стиль кантри
Кантри придает ощущение уюта / фото: lovimoment
Зародился в США и хорошо прижился в Украине. Главной чертой такого фасада является практичность и простота во всем. Особенностью этого стиля является использование органических материалов. Большое количество дерева – важная черта фасада в направлении кантри.
Главным преимуществом такого фасада будет его износостойкость. Дом еще много лет не потребует ремонта.
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Средиземноморский стиль
Воображение рисует солнечную Испанию, глядя на этот дом / фото Хорошие дома
В Украине средиземноморский стиль до сих пор не очень популярен, поэтому это направление позволит владельцу выделяться. Этот стиль гармонично соединил в себе кантри и минимализм.
Главные характеристики средиземноморского стиля:
- использование преимущественно теплых оттенков при отделке фасада;
- большое количество окон;
- не обязательно ставить большие окна – можно сделать целый ряд из маленьких оконных проемов, которые дадут доме эффект бесконечности;
- большое количество округлых форм и колонн, которые выполняют практическую роль;
- балконы или террасы.
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