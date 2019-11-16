Оформление фасада загородного дома – популярные стили: фото

Если воздействовать на фасад многоквартирных домов владельцы квартир не могут, то выбирать стиль фасада своего загородного дома – прерогатива хозяина. Какие существуют варианты, и каких правил нужно придерживаться?

Фасад можно оформлять как строго в выбранном стиле, так и комбинировать различные направления.

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Стили фасада загородного дома

Минимализм



Ничего лишнего и прямые углы – это о минимализме / фото: Allua

Самое распространенное направление сегодня – минимализм. Сторонники минимализма при строительстве собственного дома придерживаться строгих линий, без лишних элементов декора. Отсутствие скульптур, лепнины и элементов "для красоты" хорошо характеризует этот стиль.

Основные черты минимализма в фасаде:

присутствие большого открытого пространства;

монохромность и применение преимущественно светлых оттенков;

установка скрытой подсветки, которая выполняет исключительно практическую функцию;

большие, часто панорамные окна.

Стиль кантри



Кантри придает ощущение уюта / фото: lovimoment

Зародился в США и хорошо прижился в Украине. Главной чертой такого фасада является практичность и простота во всем. Особенностью этого стиля является использование органических материалов. Большое количество дерева – важная черта фасада в направлении кантри.

Главным преимуществом такого фасада будет его износостойкость. Дом еще много лет не потребует ремонта.

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Средиземноморский стиль



Воображение рисует солнечную Испанию, глядя на этот дом / фото Хорошие дома

В Украине средиземноморский стиль до сих пор не очень популярен, поэтому это направление позволит владельцу выделяться. Этот стиль гармонично соединил в себе кантри и минимализм.

Главные характеристики средиземноморского стиля:

использование преимущественно теплых оттенков при отделке фасада;

большое количество окон;

не обязательно ставить большие окна – можно сделать целый ряд из маленьких оконных проемов, которые дадут доме эффект бесконечности;

большое количество округлых форм и колонн, которые выполняют практическую роль;

балконы или террасы.

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