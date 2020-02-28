Освещение спальни: особенности и базовые правила – фото

Одним из важнейших пунктов создания комфортной атмосферы в интерьере является освещение комнат. Правила, которые подходят для освещения гостиной или кухни, не подойдут во время проектирования системы в спальне. Как правильно обустроить освещение в спальне, какие существуют базовые правила и особенности – читайте в нашем материале.

Хорошее освещение будет зависеть от комбинации нескольких источников.

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Особенности обустройства освещения в спальне

Для начала стоит оценить размеры комнаты, визуально разделить ее на зоны и определить, где вам нужно дополнительное освещение.

Существует три источника света:

общее освещение;

акцентированный свет в теплых тонах;

источники рассеянного света.

Базовые правила обустройства освещения в спальне

Общее освещение



Огромная люстра не подойдет в маленькую спальню / фото: Bristol

Для общего освещения подойдут обычные люстры. Именно они дадут равномерный центральный рассеянный свет. При выборе размера люстры следует учитывать размеры комнаты.

Если спальня маленькая, то лучше не брать слишком большие и низкие люстры, все должно быть пропорционально. Хорошим вариантом будет установка регулятора яркости освещения.

Прикроватное освещение



Выбор прикроватных светильников очень большой / фото: Домик мечты

Еще одной составляющей системы освещения комнаты является прикроватное освещение. Особенно, если вы любите почитать перед сном.

Вариантов множество. Срединих бра на стену, лампа на прикроватную тумбу, а также стильный торшер. Выбирая имейте в виду, что свет имеет узкий луч и не может быть основным.

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Дополнительное освещение



Светодиоды вокруг шкафа выглядят довольно презентабельно / фото: Home Decor

Здесь на первое место выходят не советы дизайнера, а ваш креатив. Гирлянды или светодиодные ленты можно монтировать вокруг зеркала, картин, туалетного столика или в углублениях мебели или потолка.

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