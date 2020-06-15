Популярность паровых каминов постоянно растет в Украине, хотя не так давно об этом продукте мало кто знал, например, люди, которые путешествуя в другие страны, видели 3D электрокамины в гостиницах или ресторанах, открывали для себя этот удивительный предмет интерьера, и, возвращаясь домой, ставили себе цель создать свой домашний уют.

Сейчас все чаще сами дизайнеры, делая проекты, предлагают украсить помещение камином, при этом не иметь проблем с дымом, топливом и потребностью в постоянном обмене воздуха.

На фото Dimplex Opti-Myst Cassette 500

В чем же секрет 3D электрокамина (или как его еще называют – камин с паром)? Это никаких продуктов горения, только успокаивающая картинка пламени, которая завораживает. Не нужны дымоходы и разрешение, а установить паровой камин можно как в частном доме, так и в квартире, даже в детской комнате, ведь камин при визуализации не греется, и получить ожог от него невозможно, в отличие от классического или био-камина.

Преимущества 3D камина с паром

Кроме сверхреалистичной картинки огня, 3D электрокамин еще и благотворно влияет на микроклимат в помещении. Происходит это потому, что визуализация пламени создается за счет подсветки пара.

В 3D электрокамин встроен ультразвуковой парогенератор, который разбивает воду в пар, он клубится над муляжом декоративных дров, и просвещая, создает визуализацию пламени и дыма. По своей сути, паровой камин работает как бытовой увлажнитель воздуха. При этом, он даже небольшое преимущество перед увлажнителем. Пар, выходящий из камина, на несколько градусов подогревается от ламп подсветки и не оседает рядом, как это бывает у увлажнителей, а клубясь, рассеивается в воздухе, тем самым, не оставляет на мебели лужицы и капли воды. Поэтому установив, например, в детской комнате 3D электрокамин, вы решите проблему сухости воздуха и дополнительной ночной подсветки, не говоря уже о том, что паровой камин станет предметом гордости вашего чада перед сверстниками.

Также благоприятно будет влиять на качество воздуха паровой камин в любой комнате, будь то в спальне или гостиной.

На фото Dimplex Opti-Myst Cassette 1000 PS

Кроме увлажнения воздуха, модели с функцией обогрева могут стать дополнительным источником тепла. В каминах с этой функцией встроен тепловентилятор, который способен быстро нагреть помещение и за счет встроенного термостата, поддерживать комфортную температуру в помещении. Преимуществом перед стандартным нагревателем является тот же пар, который будет компенсировать недостаток влажности от работы обогревателя. Обогреватель и визуализация пламени могут работать параллельно и отдельно друг от друга. Ну и самое главное преимущество – это ваш личный домашний очаг, который станет центром внимания, вашей гордостью и местом времяпрепровождения с друзьями и родными.

Недостатки 3D каминов

Как и большинство бытовой техники, 3D электрокамин требует обслуживания. Чем менее качественная вода заливается в камин для работы (например, неочищенная водопроводная), тем быстрее будет формироваться осадок на ультразвуковой мембране, который нужно убирать. Для обслуживания не требуется сервисный специалист или специальные знания, почистить мембрану просто, она находится в свободном доступе под контейнером с водой. Чистка производится специальной щеточкой, которая идет в комплекте с камином. В зависимости от жесткости воды, чистить от налета нужно будет раз в 1-3 недели. Кроме чистки, вам также нужно будет следить за количеством воды в баке. При непрерывной работе камина, воды хватает примерно на 8 часов. То есть при обычном его использовании доливать воду нужно будет 1 раз в 2-3 дня. Когда вода в камине заканчивается, он автоматически выключается. Так же можно отметить и стоимость 3D каминов, она выше, если сравнивать с простым вариантом – 2D электрокаминами. Одна из причин высокой стоимости 3D электрокаминов заключается в том, что практически все они производятся на заводе Dimplex в Ирландии. Именно Dimplex разработал данную технологию визуализации и патент на эту технологию принадлежит только им.

Все паровые камины Dimplex в своем наименовании обозначаются - Opti-Myst (Опти-Мост). Например, Dimplex Opti-Myst Cassette 400, где Cassette 400 - это название модели, а Opti-Myst - серия. Правда, с недавних пор, в продаже появились 3D камины бюджетного производителя – Royal Flame (Китай), он имеет не такой большой ассортимент паровых каминов, но, все же, его модели пользуются большим спросом благодаря доступной цене.

Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай) можно в шоуруме Dimplex по адресу г.Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить профессиональную консультацию относительно каминов Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua, а по электрокаминов Royal Flame на сайте royal-flame.com.ua или по тел. 050 500 17 37 и 097 500 17 37.