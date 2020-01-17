Пентхаус с видом на Центральный парк в Нью-Йорке выставлен на продажу: фото

Триплекс пентхаус, расположенный на вершине одного из небоскребов Нью-Йорка, выставлен на продажу. Из окон открывается вид на известный Центральный парк – стоимость квартиры 40 миллионов долларов.

Общая площадь пентхауса составляет 10 тысяч квадратных футов (почти 930 квадратных метров – 24 канал), пишет Shock Mansion.

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Дом расположен на 50-ярдовой южной линии Центрального парка. Из окон можно увидеть весь Центральный парк к Северного Манхэттена.



С противоположной стороны известный район города Манхэттен / фото: Shock Mansion

Свободного пространства в доме 8 тысяч 523 квадратных футов (почти 792 квадратных метра). В доме есть пять спален, пять с половиной ванных комнат, большой салон, несколько гостиных, столовых и большая кухня.



Так выглядит салон квартиры / фото: Shock Mansion

Жилое и развлекательное пространство вне дома составляет 1125 квадратных футов (104 квадратных метра), включая частную террасу площадью 425 квадратных футов (39 квадратных метра), что выходит на Центральный парк.

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Пентхаус располагается под самой крышей дома / фото: Shock Mansion

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