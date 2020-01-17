Пентхаус с видом на Центральный парк в Нью-Йорке выставлен на продажу: фото
Триплекс пентхаус, расположенный на вершине одного из небоскребов Нью-Йорка, выставлен на продажу. Из окон открывается вид на известный Центральный парк – стоимость квартиры 40 миллионов долларов.
Общая площадь пентхауса составляет 10 тысяч квадратных футов (почти 930 квадратных метров – 24 канал), пишет Shock Mansion.
Похожее: Нью-Йоркский небоскреб в форме башни из коробок изменит дизайн: фото
Дом расположен на 50-ярдовой южной линии Центрального парка. Из окон можно увидеть весь Центральный парк к Северного Манхэттена.
С противоположной стороны известный район города Манхэттен / фото: Shock Mansion
Свободного пространства в доме 8 тысяч 523 квадратных футов (почти 792 квадратных метра). В доме есть пять спален, пять с половиной ванных комнат, большой салон, несколько гостиных, столовых и большая кухня.
Так выглядит салон квартиры / фото: Shock Mansion
Жилое и развлекательное пространство вне дома составляет 1125 квадратных футов (104 квадратных метра), включая частную террасу площадью 425 квадратных футов (39 квадратных метра), что выходит на Центральный парк.
К слову: В Японии построили белоснежный жилой дом без окон – фото
Пентхаус располагается под самой крышей дома / фото: Shock Mansion
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке