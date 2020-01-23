Перепланировка квартиры: что делать не рекомендуется

Покупая квартиру, нас не всегда устраивает стандартная планировка помещения. Маленькую ванную, или слишком большую кухню легко можно скорректировать, перепланировав помещение. И если помощь дизайнеров и архитекторов поможет избежать неприятностей, то самостоятельная перепланировка влечет за собой много банальных ошибок. Чего не стоит делать при перепланировке квартиры – читайте в нашем материале.

Часто перепланировка квартиры требует юридического оформления, поэтому перед началом работ следует изучить все тонкости этого вопроса.

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Что нельзя делать при перепланировке квартиры

Опорные стены



Опорные стены есть во всех домах / фото: Chukas

Все стены делятся на два типа: опорные и перегородки. Если стена принадлежит ко второму типу, то сносить ее можно без последствий для прочности дома. Но если вы захотите забрать одну из опорных стен, то существует большой риск разрушения целого дома.

Размещение кухни



С кухней тоже могут возникнуть проблемы / фото: Sidekix Media

Сносить стену между кухней с газовой плитой и жилым помещением тоже запрещено. Такое разрешение можно получить только если у вас двухкомнатная или большая квартира. Однако даже в таком случае вы будете вынуждены поставить раздвижные двери.

Также расположить кухню над гостиной соседа снизу не получится. Однако проблем не возникнет, если вы живете над магазином или банком.

Ванная



Система водопровода и канализации еще на стадии проектирования дома определили место для ванны / фото: Francesca Tosolini

Изменить расположение ванной комнаты в многоэтажном доме не только юридически невозможно, но и физически. Все ванные и санузлы всегда размещаются друг над другом.

Также, декорируя ванную комнату, не забывайте, что все коммуникации должны быть скрыты так, чтобы к ним можно было легко добраться в случае поломки.

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Камины



В конструкции квартиры просто не предусмотрена настолько мощная вытяжка / фото: Jessica Johnston

Классические камины на дровах запрещены в многоквартирном доме. Однако хорошо подойдут электрические декоративные аналоги.

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