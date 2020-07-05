На улицах Лондона: 10 вариантов цветочного дизайна входных дверей из Великобритании – фото
Наверное, в каждом городе мира можно отыскать по-настоящему красивый дизайн входных дверей. Именно такие двери фотографирует одна из известных английских фотографов родом из Лондона. Мы подобрали для вас 10 лучших вариантов дизайна входных дверей со страницы Беллы Фоксвелл.
На странице фотографа уже около 70 тысяч фолловеров в инстаграме, пишет Boredpanda.
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Лучшее чувство, когда попадаешь на улицу, полную замечательных дверей, о которых ты никогда не знала,
– рассказывает Белла.
10 лучших вариантов оформления входной двери из Лондона:
Использование цветов при входе в дом является популярным ходом / Фото Boredpanda
Еще один вариант для двойных дверей / Фото Boredpanda
Арка из цветов? Почему бы и нет? / Фото Boredpanda
Если у вас аллергия на цветение, то можно просто высадить небольшие деревья / Фото Boredpanda
Еще одна двойная дверь / Фото Boredpanda
Сочетание кустов и цветов / Фото Boredpanda
Растительность вокруг не должна затенять вход / Фото Boredpanda
Старый велосипед тоже гармонично будет смотреться возле входной двери / Фото Boredpanda
Ничего лишнего / Фото Boredpanda
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Еще один вариант красивого минимализма / Фото Boredpanda