Наверное, в каждом городе мира можно отыскать по-настоящему красивый дизайн входных дверей. Именно такие двери фотографирует одна из известных английских фотографов родом из Лондона. Мы подобрали для вас 10 лучших вариантов дизайна входных дверей со страницы Беллы Фоксвелл.

На странице фотографа уже около 70 тысяч фолловеров в инстаграме, пишет Boredpanda.

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Лучшее чувство, когда попадаешь на улицу, полную замечательных дверей, о которых ты никогда не знала,

– рассказывает Белла.

10 лучших вариантов оформления входной двери из Лондона:



Использование цветов при входе в дом является популярным ходом / Фото Boredpanda



Еще один вариант для двойных дверей / Фото Boredpanda



Арка из цветов? Почему бы и нет? / Фото Boredpanda



Если у вас аллергия на цветение, то можно просто высадить небольшие деревья / Фото Boredpanda



Еще одна двойная дверь / Фото Boredpanda



Сочетание кустов и цветов / Фото Boredpanda



Растительность вокруг не должна затенять вход / Фото Boredpanda



Старый велосипед тоже гармонично будет смотреться возле входной двери / Фото Boredpanda



Ничего лишнего / Фото Boredpanda

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Еще один вариант красивого минимализма / Фото Boredpanda



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