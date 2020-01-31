Под Бессарабским рынком в Киеве открылся паб – фото красивого интерьера
Бальтазар – заведение, которое спроектировала дизайнерская студия Rina Lovko. Особенностями паба является низкий уровень освещения и подвальная атмосфера.
Бальтазар работает под ногами суетливого Бессарабского рынка, пишет авторитетный портал Dezeen.
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Как рассказывают представители студии, проект делался в основном интуитивно.
Заведение расположено в центре столицы / фото: Dezeen
Я очень хотел создать место, которое бы не напоминало никакое другое, и таким образом сделало его уникальным,
– заявили в студии.
Сложности проекту добавляло также местоположение заведения. В некоторых местах высота комнат не превышала 160 сантиметров. Владельцам пришлось прокопать 20 сантиметров вглубь, чтобы соблюсти нормы.
Учреждения в подвалах имеют свои особенности / фото: Dezeen
Еще одной проблемой было отсутствие свежего воздуха в самых отдаленных комнатах. Для этого установили специальную вентиляционную систему.
Оптическая иллюзия в одной из комнат / фото: Dezeen
Интерьер студии приближен к стилю лофт – открытые кирпичные стены, неприкрытые трубы и креативные светильники. В пабе есть несколько обеденных столов, а также много высоких столиков. Особенностью также является наличие гостиной с уютной зоной.
Напівтемрява закладу додає особливої атмосфери / фото: Dezeen
Освещение здесь обеспечивается несколькими светильниками с приглушенным желтым светом и большим количеством свечей.
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Туманное освещение создает таинственную атмосферу, которая привлекает посетителей,
– объяснили в студии.
Гостиная украшена гобеленом / фото: Dezeen
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