Во Вьетнаме владелец квартиры в маленьком домике в центре города Ханой креативно обновил интерьер собственного жилища. Особенностью реновации является способ зонирования помещения и использованные материалы, которые, казалось бы, не сочетаются друг с другом.

Во Вьетнаме бешеными темпами растет плотность населения, что приводит к нерегулируемой застройке городов, пишет Archdaily.

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Четкое зонирование пространства в маленьких домах является одним из важнейших факторов. В этом случае вертикаль построена так, что публичность пространства начинается с подвала. Здесь расположен паркинг, выше есть спальня для гостей, и заканчивается все частным пространством хозяина.



Серый, черный и коричневый цвета очень хорошо сочетаются друг с другом / Фото Archdaily

Кроме четкого зонирования пространства отличаются материалом облицовки.

Так, гараж здесь выложен плиткой, похожей на тротуарную, которая пытается соединить интерьер и внешность дома и сигнализирует о существовании полуоткрытого пространства.



Спальня для гостей наоборот имеет мягкий дизайн / Фото Archdaily

На первом этаже владельцы открыли рабочую зону, а на втором спальни. В рабочей зоне пол и потолок не имеют облицовки. Голый бетон служит как инструмент для создания ощущения промышленного пространства. Также здесь есть большая деревянная стена, которая прячет лестницу позади.

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Лестницы на всех этажах здесь деревянные / Фото Archdaily

В отличие от бетонного интерьера в рабочем пространстве, частное состоит из деревянной облицовки и деревянной мебели. Здесь в роли перегородок также использовали поликарбонат, что вместе создает хоть и непривычный интерьер, но довольно уютный.

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