Полукруглая квартира: как сделать светлое жилье из темного и неудобного помещения – фото
Дизайнеры разработали проект реновации квартиры в доме с полукруглой планировкой. Когда-то темное и неприглядное помещение сегодня имеет белые стены, напольное покрытие и деревянную стену. Больше о ремонте читайте в материале.
По словам дизайнеров, они столкнулись сразу с двумя проблемами перед началом реновации, сообщает Archdaily.
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Полукруглая планировка создавала темноту не только в коридоре, но и в гостиной. Также не было возможности заменить окна, ведь они считаются собственностью ОСМД.
Раньше даже такие большие окна не спасали квартиру от темноты днем / Фото Archdaily
Проблему с окнами решили путем установки дополнительных. Светлое и приятное пространство удалось получить в результате сноса лишней стены, которая мешала попаданию света внутрь квартиры. Здесь же установили фанерную перегородку с глянцевым покрытием. Также стены покрасили в белый цвет.
Белый цвет и большее количество окон спасли квартиру / Фото Archdaily
По словам разработчиков, такие квартиры зачастую отрезанны от внешнего мира, поэтому желающих арендовать это жилье тоже было немного.
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Сегодня каждый житель может чувствовать связь с внешней средой,
– рассказал дизайнер.
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