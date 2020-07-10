Дизайнеры разработали проект реновации квартиры в доме с полукруглой планировкой. Когда-то темное и неприглядное помещение сегодня имеет белые стены, напольное покрытие и деревянную стену. Больше о ремонте читайте в материале.

По словам дизайнеров, они столкнулись сразу с двумя проблемами перед началом реновации, сообщает Archdaily.

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Полукруглая планировка создавала темноту не только в коридоре, но и в гостиной. Также не было возможности заменить окна, ведь они считаются собственностью ОСМД.

Раньше даже такие большие окна не спасали квартиру от темноты днем / Фото Archdaily

Проблему с окнами решили путем установки дополнительных. Светлое и приятное пространство удалось получить в результате сноса лишней стены, которая мешала попаданию света внутрь квартиры. Здесь же установили фанерную перегородку с глянцевым покрытием. Также стены покрасили в белый цвет.

Белый цвет и большее количество окон спасли квартиру / Фото Archdaily

По словам разработчиков, такие квартиры зачастую отрезанны от внешнего мира, поэтому желающих арендовать это жилье тоже было немного.

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Сегодня каждый житель может чувствовать связь с внешней средой,

– рассказал дизайнер.

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