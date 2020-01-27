Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов

Портал для электрокамина – это декоративная отделка, которая скрывает его технические стороны, а также создает завершенную картинку камина в целом.

Для создания портала могут использоваться различные материалы, поскольку электрокамин не греется и не имеет каких-либо ограничений.

Самые популярные материалы для портала – это камень, дерево или гипс. Бывает и совсем бюджетный вариант, он в основном поставляется из Китая в комплекте с электрическим камином, и произведен из полиуретана.

Основные преимущества деревянных порталов

Натуральные материалы

Заказчик сам может выбрать материал для портала. В основном для удешевления корпус делают из МДФ, а сверху клеят массив и из него же делают отделку портала. По желанию можно сделать портал полностью из дерева, выглядеть он будет эффектно и дорого, но и стоимость его производства, конечно, значительно возрастет.

Практичность

Кроме декоративной составляющей, портал можно сделать и практичным в ежедневном использовании. Например, часто делают внутри самого портала бар для алкоголя, шкафчики или тайник.

Большой ценовой диапазон

Цена портала будет зависеть от сложности конструкции, декоративной отделки и материала. Начало ценового диапазона достаточно демократичное.

Разборная конструкция

Разборная конструкция портала упрощает его транспортировку и дает возможность в будущем перенести портал с камином в другое место.

Как заказать портал для электрокамина

Основная рекомендация при заказе портала – сначала определиться с электрическим камином. Частая ошибка заключается в том, что заказывают портал или делают нишу под камин с желаемыми размерами, еще не выбрав камин. Потом приходится иметь дело с проблемой подбора топки. Модельный ряд электрокаминов ограничен и поменять размеры корпуса невозможно, поэтому приходится переделывать размеры обрамления.

Перед производством портала или ниши рекомендуем сначала купить электрокамин, ведь если это длинный проект (в случае ниши в стене), то можно столкнуться с проблемой, когда электрокамин, под который вы делаете нишу, снимают с производства или обновляют, и монтажные размеры камина могут измениться. А в случае портала, если вы заказываете портал и топку в разных местах, может сыграть роль простой человеческий фактор, и при производстве могут быть взяты не корректные размеры из документации.

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