Потолок в ванной комнате: как не ошибиться в выборе материала – фото

Во время ремонта в ванной, не забывайте, что речь идет о самой влажной комнате в доме. Чтобы потолок долго прослужил и не утратил внешнего вида, нужно хорошенько подумать какой именно материал выбрать.

Современные тенденции в строительстве позволяют использовать множество вариантов для обработки, использовать разнообразные материалы.

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Материалы для оформления ванной комнаты

Покраска потолка



Краски должны быть эмульсионными / фото: Brooke Cagle

Самым простым и дешевым способом оформления потолка в ванной будет его покраска. Перед работой стоит выровнять потолок шпаклевкой. При использовании краски не теряется ни один сантиметр высоты комнаты, что является большим плюсом для низких помещений.

Пластиковые потолки



В таком варианте всегда остаются швы/ фото: Remontguru

Как один из вариантов обработки возможны пластиковые панели. Конструкция из таких плит легко скроет все неровности потолка без лишних хлопот. Преимуществом панелей является их влагостойкость и простота в уходе. Однако придется смириться со швами на стыках плит.

Натяжные потолки



Полотно не даст соседям сверху затопить ванну / фото: Infosteli

Материал, из которого делают натяжные потолки, не боится затопления. Натяжные потолки легко устанавливаются и визуально добавляют высоту комнате. Еще одним плюсом является возможность печати на поверхности полотна. Главным минусом такого потолка является его цена. Полотно, с которым имеют дело специалисты, будет стоить гораздо дороже, чем другие материалы.

Керамическая плитка



Монтаж плитки на потолок дорого стоит / фото: Noviudom

Простой и очевидный материал для отделки потолка. Плитка дешевая, долговечная и пачкается гораздо реже пластика или полотна. Минусом будет сложность монтажа. Чтобы выложить плитку на потолке, нужно потратить много времени и сил.

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Влагостойкие обои



Способ нанесения жидких обоев / фото: Kapitel

Отделать потолок в ванной стеклом, или виниловыми обоями тоже будет бюджетным вариантом. Также они подвергаются чистке и их легко заменить. Сегодня магазины предлагают большой выбор в плане дизайна влагостойких обоев. Популярными также стали жидкие обои.

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