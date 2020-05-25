Как правильно использовать зеленый цвет в интерьере: фото дома в Португалии

Дизайнерская студия OTTOTTO во время обновления интерьера квартиры в полуподвальном помещении многоэтажного старого дома, обнаружила две каменные стены, которые решили никак не облицовывать. Дизайнеры стремились совместить стену XX века с новой структурой и цветами, среди которых главным стал яркий зеленый.

Как это часто случается в городах Португалии, дом узкий, длинный и имеет лишь две стены с окнами наружу, пишет Archdaily.

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Задача состояла в том, чтобы принести больше света в темное помещение. Большое количество стекла, зеленая сталь и пол вместе с металлической сеткой на стенах дали обновленном доме название – GreenHouse.

Большинство домов в центре португальских городов получают мало дневного света / фото: Archdaily

На первом этаже расположены гостиные на каждом конце дома (где дизайнеры позаботились о большом количестве окон). В центре расположили ванную комнату, потому что она требует меньше всего дневного света.

Наверху расположены спальни и домашний офис, а над офисом – мансарда. Двери, плинтуса и окна окрашены в черный цвет, а в окнах оранжевые шторы придают помещению пространство и цвет.

Оранжевый и зеленый гармонично соединились в дизайне дома / фото: Archdaily

Снаружи переднюю часть дома сохранили нетронутой, а заднюю стену облицевали оцинкованным гофрированным металлом.

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