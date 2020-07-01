Большинство людей в мире живут либо в квартирах, либо в частных домах. Поэтому не удивительно, что много времени мы проводим в закрытом помещении. Во время карантина, согласно исследованиям, люди в среднем проводят до 90% своего времени в закрытом пространстве. Именно поэтому важно знать как сделать свой дом здоровой средой.

Почти половина всех респираторных заболеваний вызваны или усугубляются плохим качеством воздуха в вашем доме, пишет Archdaily.

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Оказывается в нашем повседневном окружении есть много вещей, которые так или иначе загрязняют воздух.

Что это за загрязнители



Существует несколько источников загрязнения воздуха в доме / Фото Archdaily

Наиболее распространенными в помещениях без кондиционирования или во влажных комнатах являются грибок и плесень. Грибки часто распространяют споры, которые потенциально могут наносить вред здоровью жителей.



Воздух внутри всегда грязнее чем снаружи / Фото Archdaily

Другие типы загрязнителей – это одноклеточные живые организмы, которые живут вокруг нас, будь то на поверхностях, в воздухе или в воде. Хотя большинство бактерий в целом безопасны, некоторые виды могут быть вредными, особенно для жителей со слабым иммунитетом.



Прежде всего следует избегать повышенной влажности / Фото Archdaily

Также не забывайте о вирусах и CO2, которые попадают внутрь дома с улицы.

Как с ними бороться

Перед строительством жилья или ремонтом следует продумать несколько параметров, которые помогут вам хотя бы уменьшить влияние загрязнителей на окружающую среду в доме.

Правильная вентиляция, обилие естественного света, использование качественных строительных материалов – вот те факторы, которые следует учитывать во время работы над любым проектом.



Естественный свет оказывает положительное влияние на среду / Фото Archdaily

Еще одним чрезвычайно важным шагом будет контроль влажности. Этому будет способствовать сухой строительный и отделочный материал, который также является хорошим шагом к обеспечению здоровым воздухом помещений.

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Специалисты советуют покупать материалы, которые имеют маркировку зеленого цвета или сертифицированы для здоровья жителей.