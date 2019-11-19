Прозрачная ванна в интерьере: преимущества и варианты дизайна

Такой предмет интерьера как прозрачная ванна всегда привлекает внимание и придает особые черты любой ванной. Кроме того, прозрачные ванные имеют кучу преимуществ.

Прозрачная ванна наиболее элегантно смотрится на фоне сдержанных интерьеров. Дизайн стоит подбирать так, чтобы он гармонировал с самой ванной.

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Варианты дизайна прозрачных ванн



Пример матовой ванны / фото: Architonic

стекло матовое;

стекло тонированное;

стекло с напылением - серебряным или золотым;

сочетание нескольких цветов в одной модели;

ванны с оригинальными формами. Например, круглая стеклянная ванна;

комбинация материалов. Например, дно ванны может быть сделано из стали или акрила, а бортики из стекла.

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Кроме эстетического преимущества, прозрачные ванны еще и достаточно практичны.

Преимущества прозрачных ванн



Популярным вариантом сегодня является частично прозрачная ванна / фото: Alibaba.com

экологичность, такая ванна изготовлена из дружественных к природе материалов;

ванна из стекла гигиеническая, на ее бортах не задерживается грязь;

толстое стекло позволяет долго поддерживать температуру воды на одном уровне;

по прочности стекло не уступает акриловым или стальным ваннам;

стекло не подвержено коррозии. Срок службы ванны не определяется сроком использования покрытия.

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