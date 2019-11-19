Прозрачная ванна в интерьере: преимущества и варианты дизайна
Такой предмет интерьера как прозрачная ванна всегда привлекает внимание и придает особые черты любой ванной. Кроме того, прозрачные ванные имеют кучу преимуществ.
Прозрачная ванна наиболее элегантно смотрится на фоне сдержанных интерьеров. Дизайн стоит подбирать так, чтобы он гармонировал с самой ванной.
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Варианты дизайна прозрачных ванн
Пример матовой ванны / фото: Architonic
- стекло матовое;
- стекло тонированное;
- стекло с напылением - серебряным или золотым;
- сочетание нескольких цветов в одной модели;
- ванны с оригинальными формами. Например, круглая стеклянная ванна;
- комбинация материалов. Например, дно ванны может быть сделано из стали или акрила, а бортики из стекла.
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Кроме эстетического преимущества, прозрачные ванны еще и достаточно практичны.
Преимущества прозрачных ванн
Популярным вариантом сегодня является частично прозрачная ванна / фото: Alibaba.com
- экологичность, такая ванна изготовлена из дружественных к природе материалов;
- ванна из стекла гигиеническая, на ее бортах не задерживается грязь;
- толстое стекло позволяет долго поддерживать температуру воды на одном уровне;
- по прочности стекло не уступает акриловым или стальным ваннам;
- стекло не подвержено коррозии. Срок службы ванны не определяется сроком использования покрытия.
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