Рай для социопата: итальянец построил современный дом посреди леса – фото
На ежегодной ярмарке архитектуры CasaCor Minas Джуниор Пеячеси, вдохновившись простотой японского стиля, создал современный дом посреди леса для уединенного отдыха.
О минималистичном доме пишет Archdaily.
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Считается, что контакт с природой и легкостью через архитектуру способствует информационному детоксу. Именно поэтому и внутренняя, и внешняя среда дышит минимализмом и ветром из леса эвкалипта, окружающего дом.
Минимализм сегодня популярен в мире интерьеров / фото: Archdaily
При строительстве дома авторы старались минимизировать вредные для окружающей среды материалы.
Стекло, сталь, бетон, кожа и галька составляют портфолио использованных материалов, создавая гармоничную атмосферу между домом и природой,
– пишет издание.
Строить дом в лесу было непросто / фото: Archdaily
В общем дом площадью 133 квадратных метра.
Жилье стоит на металлических опорах, а зайти внутрь можно через специальный пандус, который простирается сквозь деревья эвкалипта.
Пандус довольно узкий / фото: Archdaily
Дом получил застекленные стены, которые создают ощущение присутствия в лесу. Также внутри есть микроклиматическая сетка.
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Спальня тоже сделана в современном минималистичном стиле / фото: Archdaily
Намерением было донести другую концепцию и стиль жизни, который охватит природу, давая свет вселенной менее цифровым способом,
– рассказал архитектор.
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