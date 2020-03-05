Рай для социопата: итальянец построил современный дом посреди леса – фото

На ежегодной ярмарке архитектуры CasaCor Minas Джуниор Пеячеси, вдохновившись простотой японского стиля, создал современный дом посреди леса для уединенного отдыха.

О минималистичном доме пишет Archdaily.

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Считается, что контакт с природой и легкостью через архитектуру способствует информационному детоксу. Именно поэтому и внутренняя, и внешняя среда дышит минимализмом и ветром из леса эвкалипта, окружающего дом.



Минимализм сегодня популярен в мире интерьеров / фото: Archdaily

При строительстве дома авторы старались минимизировать вредные для окружающей среды материалы.

Стекло, сталь, бетон, кожа и галька составляют портфолио использованных материалов, создавая гармоничную атмосферу между домом и природой,

– пишет издание.



Строить дом в лесу было непросто / фото: Archdaily

В общем дом площадью 133 квадратных метра.

Жилье стоит на металлических опорах, а зайти внутрь можно через специальный пандус, который простирается сквозь деревья эвкалипта.



Пандус довольно узкий / фото: Archdaily

Дом получил застекленные стены, которые создают ощущение присутствия в лесу. Также внутри есть микроклиматическая сетка.

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Спальня тоже сделана в современном минималистичном стиле / фото: Archdaily

Намерением было донести другую концепцию и стиль жизни, который охватит природу, давая свет вселенной менее цифровым способом,

– рассказал архитектор.

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