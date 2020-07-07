Одной из причин огромной популярности стиля лофт в интерьере является не только уютная атмосфера "чердака", которую он создает, но и возможность сделать стильный и бюджетный ремонт. "Голые" полы и стены позволяют не делать облицовку, а значит сэкономить. Предлагаем вам 4 способа как сэкономить на ремонте в стиле лофт.

На самом деле лофт не является новым стилем, однако его популярность в Украине только растет, сообщает Дизайн 24.

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Во время ремонта можно рассматривать два варианта стиля. И если hard loft больше подходит для кафе, ресторанов или интерьеров старых домов, то neo loft – это именно тот вариант, который делают в частных домах, новостройках или "хрущевках".

4 способа бюджетного ремонта в стиле лофт

Имитация "голого" кирпича



Такой кирпич на самом деле является гипсовой плиткой / Фото Pinterest

Вместо дорогого клинкерного кирпича можно использовать более дешевый гипсовый. На самом деле это обычная гипсовая плитка, которая клеится к стене, а швы между ней затираются. В результате получается дешевый аналог "голого" кирпича.

Стены



Пастельные цвета являются характерными для стиля / Фото Dom Ria

Кроме кирпича, в стиле лофт стены часто оставляют бетонными, или просто оштукатуренными. Такой трюк действительно может иметь хороший эффект в больших помещениях, однако если у вас маленькая комната, то ее стоит покрасить в светло-серый цвет. В таком случае возможностей сэкономить достаточно много.

Электричество



Провода к светильникам тоже могут быть снаружи / Фото Abitant

Электрические провода к выключателям или розеткам обычно прячут под облицовку. Именно стиль лофт едва ли не единственный, который позволяет сделать так называемую внешнюю проводку. При таком решении, все провода должны выходить наружу, что заодно послужит частью декора.

Пол



Вариантов облицовки пола существует множество / Фото Coolhouses

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Тут вариантов экономии больше всего. Можно сохранить натуральное покрытие, или оставить бетонный пол, не обрабатывая ее вообще. Можно также постелить недорогой ламинат, что тоже на самом деле соответствует духу стиля.

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