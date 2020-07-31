В городе Гвадалахара, что в Мексике, местная дизайнерская студия разработала интерьер для ресторана национальной мексиканской кухни. Разработчики воплотили в дизайне элементы из культуры майя и светло-коричневые тона для стен и потолка. Больше интересных фото – смотрите в материале.

Город Гвадалахара является вторым по численности населения городом страны, сообщает Archdaily.

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По словам дизайнеров, концепция родилась из сплава традиционной местной кухни, культуры и ландшафта.

Ресторан называется Veneno / Фото Archdaily

В частности, во время строительства, в штукатурку подмешивали краску пустынных оттенков, а потолок декорирован традиционными узорами племен майя.

Этот ресторан уже окрестили "типично мексиканским" / Фото Archdaily

Ресторан имеет низкие потолки и гладкие стены, на которые будто были нанесены узоры, но потом они стерлись. На кухне в ресторане готовят в каменных печах, а общая атмосфера должна создать ощущение пребывания в пещере.

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