Самоизоляция и работа: уютный интерьер домашнего офиса на старой ферме – фото из Англии

Британский архитектор Ричард Парр основательно подготовился к работе из дома. Для этого архитектор приспособил ферму на юго-западе Англии, которой более 200 лет. Интерьер внутри выполнен в стиле лофт.

По словам Ричарда Парра, ситуация с пандемией до сих пор остается неопределенной, именно поэтому человек готовится к более длительной работе из дома, пишет Metropolis.

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В течение многих лет архитектурная компания, на которую работает человек занималась восстановления исторических сельскохозяйственных помещений. Ранее Парр и сам приобрел себе одно из таких. Сначала ферма не использовалась, однако сегодня она стала особенно актуальной.



Часть крыши архитектору пришлось заменить / Фото Metropolis

Новый проект разработали на тех местах, которые некогда служили коровьей и овечьей конюшней, а также местом для хранения сена. Сегодня здесь уютное рабочее пространство.

Бывшая ферма будет служить и домом и офисом для владельца. Жилая зона и офис здесь четко разделены.



Офис получает много дневного света через большие окна / фото: Metropolis

Я достаточно дисциплинированный человек, поэтому не работаю за кухонным столом в пижаме,

– рассказывает Парр

На первом этаже здания расположен вестибюль с каменными стенами и металлической лестницей наверх. На втором этаже расположена гостиная, которая служит одновременно и библиотекой. Личная студия Парра расположена в дальнем конце пространства.



Интерьер сделан преимущественно из экологичных материалов / фото Metropolis

Несмотря на неприхотливый дизайн, каждая деталь в доме продумана.

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Этот дом здесь уже сотни лет, и когда я это рассказываю, то сижу на месте, которое действительно постигло историю. Я чувствую себя опекуном, и моей целью было создать место, корни которого растут из истории,

– пояснил архитектор.

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